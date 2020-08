Cuando llevar a tu abuela a una residencia parece como llevarla al matadero

Seguramente te callas y bajas la mirada. Te dices, y le dices, que no tiene por qué estar mal allí, que la gran mayoría de cuidadores (cuidadoras, mejor dicho) se desviven por los residentes y que, además, no nos queda mucha alternativa.

¿Qué respondes a eso cuando justo acabas de escribir un artículo sobre el tema y has hablado con expertos que te cuentan que la pesadilla que se vivió en las residencias puede repetirse en esta segunda ola ?

Esa madre es la que lleva años cuidando a su propia madre mientras trabaja dentro y fuera de casa, y la que dice que ya no puede más. Esa madre es la que no deja de repetir, con gesto serio, que mi abuela “no va a durar dos días”.

Esa madre es la mía, y no se atrevió a decírmelo por teléfono porque es un tema que le resulta “desagradable”. Qué habría dicho si no fuera tan correcta, si en su vocabulario incluyera palabras como mierda o putada.

Después de muchos meses de deterioro físico y cognitivo, de incidentes y caídas, la situación de mi abuela no es buena, pero tampoco lo es la de mi madre, que tiene su propio historial médico con varias enfermedades crónicas y que a base de trabajo, renuncias y sacrificios ya ha pagado un precio bastante alto.

Llevar a mi abuela a una residencia es algo en lo que todo nuestro entorno lleva insistiendo desde hace tiempo y, sin embargo, mi madre no se ha atrevido hasta ahora a contar la noticia. El lamento de “ya lo sabe medio pueblo” nos acompaña estos días y ella se siente culpable. Culpable por haber respondido ‘sí’ (después de varios noes) a la llamada de Servicios Sociales en la que le ofrecían una plaza en la residencia del pueblo de al lado, donde conocemos a varios trabajadores e internos y sabemos que está bien. Culpable por dejar llorando a su madre en una habitación que no es la suya, en una cama que no es la suya, sin sus macetas y sin sus gallinas, a las que ya prestaba poca atención pero ahora echará en falta.