Del 16 al 1: los mejores momentos de la televisión en 2019

Todo empezó con el vestido-bikini de Cristina Pedroche y el brazo biónico de Anne Igartiburu . Ellas fueron las grandes protagonistas de la televisión en los primeros minutos de 2019. Luego entró Cachitos a escena para robarles, no sin sorpresa, el protagonismo y convertir a La 2 en Trending Topic.

El año del final de María Teresa Campos en Telecinco y el año en que un niño de tres años ganó Got Talent. Ha sido el año de los debates políticos en televisión y del “silencio” de Albert Rivera , de la despedida de Frank Blanco de Zapeando, de la tarjeta de El Hormiguero...

Ha sido un año de muchos momentos, pero nosotros solo hemos podido quedarnos con 16. Son los que más nos han emocionado, los que más nos han hecho reír y los que meses después seguimos recordando. No están todos los que son pero sí son todos los que están.

Un consejo: llega hasta el final del vídeo porque hay bonus track.Y un spoiler: no hemos incluido la actuación de Rosalía en los Goya por no ser un momento puramente televisivo, pero... ¿por qué no volver a verla?