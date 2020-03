Díaz Ayuso comunica la muerte de un familiar por coronavirus: "Acaba de fallecer mi primo Guille"

La propia Díaz Ayuso, que hace una semana dio positivo por coronavirus, ha asegurado este domingo que se encuentra “muy bien” después de “unos días de cansancio”, con unos síntomas leves.

En una entrevista con Telemadrid, Díaz Ayuso ha recordado que hace una semana tosió en el informativo de la televisión madrileña porque tiene alergia primaveral, se tomó una pastilla y desde entonces no ha vuelto a toser.

“De hecho, si no llega a ser porque me pasa en directo ni siquiera me hubiera enterado”, ha dicho la presidenta madrileña en referencia a su afección por coronavirus, que le ha dejado “unos días de cansancio” y “unos síntomas leves, que en realidad no son nada”.

A todos aquellos que están contagiados de manera leve y están descansando en su casa, que son jóvenes en la mayoría de los casos, les ha pedido que estén tranquilos, les ha trasladado que “en realidad (esta enfermedad) se pasa así” y les ha deseado una pronta recuperación.