Se confirma que éste es el grupo sanguíneo que mejor protege del coronavirus

No hay que abandonar las medidas de prevención

Esta relación entre el grupo sanguíneo y el coronavirus ya había sido señalada en otros estudios anteriores, y aunque el doctor Vaiyapuri reconoce su validez, asegura que no permiten afirmar que las personas del grupo 0 no puedan desarrollar formas graves de la enfermedad.

“Estos resultados no quieren decir que no puedas enfermar por ser del grupo 0. No debes despreocuparte y olvidar las medidas de protección”

Hasta que se conozcan resultados concluyentes, lo más importante es que nadie crea que no corre peligro por ser del grupo 0. Así advierte en Le Figaro Jacques Le Pendu, director de investigaciones de la Universidad de Nantes, ante esta posible malinterpretación: “Mucho cuidado, estos resultados no quieren decir que no puedas enfermar por ser del grupo 0. No debes despreocuparte y olvidar las medidas de protección. Simplemente, a nivel poblacional existiría una pequeña protección añadida, una especie de inmunidad colectiva”.