Por qué la Guerra Civil y el Franquismo son aún un tabú en las aulas españolas

Teóricamente, los planes de estudio ministeriales han ido ampliando con los años la presencia de los contenidos de Memoria Histórica , pero no se han concretado en los libros de texto y manuales (la base de estudio en la práctica totalidad de las aulas) ni los docentes han podido ir más allá, salvo excepciones. Pueden las prisas de final de curso, que es cuando por calendario toca abordar estos temas, y es mejor no ahondar en cuestiones que pueden encender a algunos padres.

En comunidades como Andalucía o Murcia, donde la formación de ultraderecha apoya a los Ejecutivos del PP, ya se han puesto denuncias de padres que se quejan de que se impartan determinados contenidos. “Los compañeros me lo cuentan. Si sólo por hablar de derechos humanos , sexualidad o educación en valores ya se denuncia, mejor no complicarse la vida hablando de la guerra y de Franco. No hay un cambio social en este tema. En todo caso, hay una inhibición por parte del profesorado porque hay una presión muy fuerte”, añade.

A eso se añaden los “tabúes”, de los que no se habla nunca. El profesor enumera y no acaba: la triple represión de las mujeres (por su militancia o ideología, por el parentesco con hombres significados políticamente y por ser simplemente mujeres), la incautación de bienes (“donde está el origen de las grandes fortunas del Ibex 35 actuales, sobre el que todo el mundo calla y nadie pide ni perdón ni repara, como se ha hecho por ejemplo en Alemania”), el papel “legitimador” de la Iglesia católica dentro del aparato represor del franquismo, los “responsables y partícipes directos” en la represión (como Billy El Niño ), y la “colaboración de parte de la sociedad civil vencedora en la represión, gente que sentía que podía tomarse venganza, que humillaba a los demás”.

Cuestión de futuro

“Les estamos robando el futuro”. La frase es del profesor Díez, pero la repetía igual en una reciente entrevista con El HuffPost Paqui Maqueda, de la asociación Nuestra Memoria. Lleva años peleando por llevar a los institutos la “verdad robada” por los vencedores, con charlas o exposiciones de fotografías con las que trata de acercar a los jóvenes esa versión que no está en los libros. Antes de la pandemia, en febrero de 2020, hasta 300 estudiantes sevillanos se reunieron en un salón de actos para ver el documental El silencio de otros.

“Hemos recogido el testigo y esta historia no puede caer en el olvido. La educación tiene que servir para hacer ciudadanos, y no lo serán si no saben realmente lo que pasó. Tienen el derecho de enterarse, no sólo por sus familias. Contra la desmemoria o la amnesia, educación”, reclama. “Saber sirve para no repetir los errores y, también, para mirar al futuro de otra manera, sobre seguro. Avanzar como sociedad sobre piedras que no están encajadas te hace caer”, resume.

Sevilla fue escenario recientemente de una escena insólita: un grupo de escolares de Suecia visitando el cementerio de San Fernando, donde se cree que puede haber hasta 4.500 personas en fosas comunes. Vieron un documental en el que se enteraron de que un compatriota suyo, pintor, fue asesinado en 1936 y sepultado en una de ellas. La escena es prácticamente inédita entre los estudiantes españoles. Gestos así ansía Maqueda.

¿Cómo reaccionan los chavales cuando se les cuenta todo aquello? El profesor y la activista también coinciden en que muy bien, son receptivos. “Se quedan galvanizados”, dicen. Les sorprende conocer que lo pasado afectó directamente a sus familias, a su entorno, y darse cuenta de que algo tan grave pasó hace nada, a personas como ellos. “Son sensibles. Cuando hablas con ellos, responden”.

Así que ya tenemos un Gobierno progresista, se ha parido una ley educativa y pronto vendrán los nuevos manuales. Falta, pues, el cambio efectivo.