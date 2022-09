El ataque a la educación

Europa Press News via Getty Images

Siempre he pensado que el españolismo ensalzaría todo aquello que es bueno para España, todo aquello sobre lo que España destaca, y que el españolismo colaboraría para mejorar el desarrollo de nuestro país y de nuestra sociedad. Para tener un españolismo honesto y sincero hay que liberarse de los sesgos políticos del contra todo y abrir la mente para entender que hay muchas medidas y reformas que son necesarias, y aunque vengan de un partido contrario a nuestras ideas, pueden ser positivas para nuestro país. Este ejercicio, sencillo en apariencia es muy difícil de hecho, porque hoy en día resulta complicado poderse abstraer de la intoxicación de la prensa madrileña de derechas que, en determinados temas cruciales para este país, domina.

Se puede entender que para la caverna mediática esto pueda ser una técnica de comunicación habitual, pero el periodismo realista no debería aplicarlo a cuestiones tan trascendentales como son las bases de desarrollo de nuestro país, y una de ellas es la educación. Me alegraría que más medios de comunicación escribiesen sobre la mejora educativa en nuestro país, sobre los avances que se han producido en los años de la democracia, me gustaría que los medios de comunicación de la derecha hiciesen un trabajo serio y contrastado, comparando el funcionamiento de otros sistemas educativos de países de nuestro entorno, por ejemplo.