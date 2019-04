El Censo envía su primera tarjeta a Yéremi Vargas, desaparecido desde 2007

“Llegar a casa de mi madre y ver que dejan esto en el buzón hizo que ayer me viniera abajo. Me siento tan impotente”, escribe Suárez, junto a la foto de la tarjeta del censo de Yéremi.

“Ver que llegan sus cosas cómo si estuviera aquí y no puede ser...”, añade la madre, que se pregunta por qué “un maldito lo arruinó todo” y confiesa, angustiada, que no ve salida.

Estas palabras de Ithaisa Suárez en las redes sociales han suscitado todo tipo de comentarios, algunos de ellos indignados con la crueldad que perciben en esa carta de la Oficina del Censo.

La madre de Yéremi ha respondido a todos ellos unas horas después, con otro mensaje en el que aclara que no está molesta.

“No estoy enfadada porque el censo electoral mandara la carta. Nosotros entendemos que el niño, mientras no esté dado de baja como fallecido, va a seguir apareciendo en cosas así. Lo que me ha dado es mucha pena e impotencia. No por recibir la carta, sino por lo injusto que me parece que Yeri no esté aquí”, explica.