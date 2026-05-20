¿Cuánto sabes de la imputación de Zapatero y el 'caso Plus Ultra'? Ponte a prueba con este test rápido

Es fácil perderse en un asunto de tanta complejidad como el 'caso Plus Ultra'. El auto de imputación tiene 80 páginas y aparecen multitud de nombres. Más allá del expresidente del Gobierno, están implicados el empresario Julio Martínez Martínez, las hijas de Zapatero o la secretaria de la oficina de calle Ferraz.

La supuesta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales reúne también otros detalles que han llamado la atención. Por ejemplo, los mensajes de los directivos de Plus Ultra en los que se refieren al expresidente con motes.

A esto hay que sumar el ruido político. Los partidos de la oposición piden explicaciones al Gobierno y plantean diferentes medidas, aunque no han llegado a ningún acuerdo entre ellos. Pedro Sánchez ha defendido el legado de Zapatero y Gabriel Rufián ha confesado estar "jodido" por la imputación.

Zapatero es el primer expresidente imputado por la justicia. El caso tiene tanta relevancia que ha saltado a las portadas de la prensa internacional. The Washington Post, The Guardian, Financial Times o The Times ya han publicado noticias al respecto.

Y esto no acaba aquí. Hasta el 2 de junio, que es la fecha en la que Zapatero va a declarar en la Audiencia Nacional, el caso seguirá acumulando titulares y reportajes, e incluso es posible que surjan nuevos nombres de implicados.

Perderte una novedad supone quedarte desfasado y dejar de comprender lo que está ocurriendo. Por eso merece la pena afianzar la información que ya conoces. Y no es una tarea sencilla. Sólo con retener a los protagonistas en tu memoria ya tienes deberes para rato.

El test del 'caso Plus Ultra'

Responde a las preguntas de este trivial para descubrir si lo sabes todo sobre la imputación del expresidente del Gobierno y la supuesta trama de blanqueo de capitales y tráfico de influencias:

(Pulsa aquí si no puedes ver correctamente el test)

¿Has acertado muchas preguntas? Significa, entonces, que estás bien informado. Algunas de las cuestiones no son precisamente sencillas.

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