La Audiencia Nacional obliga a compensar con un día libre extra los festivos que caigan en sábado en los 'call center'

Los trabajadores están de enhorabuena ante esta resolución de la Audiencia Nacional.

Miles de trabajadores de sector contact center tendrán derecho a un día adicional de descanso cuando un festivo coincida con el sábado, siempre que ese día ya estuviera fijado como libranza semanal. Así lo acaba de establecer la Audiencia Nacional en una sentencia que obliga a todas las empresas del sector a modificar una práctica muy extendida durante años.

La resolución supone un importante cambio para los empleados de centros de atención al cliente y plataformas telefónicas, uno de los sectores con más rotación, turnos y conflictos laborales de España.

Qué cambia exactamente

La Audiencia Nacional considera ilegal que las empresas "neutralicen" o "absorban" un festivo cuando este coincide con el descanso semanal ya programado del trabajador.

Hasta ahora, muchas compañías del sector organizaban los calendarios laborales a principios de año asignando descansos fijos o rotatorios. Si un festivo caía en sábado y ese día ya era libranza del empleado, la empresa no concedía ninguna compensación adicional. La sentencia rompe ahora con esa práctica.

El tribunal reconoce expresamente "el derecho de todas las personas trabajadoras del sector afectadas" a que los festivos laborales no se pierdan simplemente porque coincidan con el descanso semanal.

Un día extra que deberá disfrutarse en dos semanas

Y del qué al cuándo. La resolución establece además cómo debe aplicarse esa compensación. Las empresas estarán obligadas a conceder un día adicional de descanso efectivo y ese día deberá disfrutarse en un plazo máximo de 14 días desde la coincidencia entre el festivo y la libranza.

La sentencia afecta tanto a festivos estatales como autonómicos o locales. Además, tendrá efectos retroactivos para todos los períodos no prescritos, lo que podría abrir reclamaciones laborales por descansos no compensados en años anteriores.

El problema de los trabajadores de lunes a sábado

Uno de los puntos clave del fallo judicial es la desigualdad que se producía entre distintos tipos de jornada dentro del sector. La Audiencia pone el ejemplo de los empleados que trabajan de lunes a sábado.

Si el sábado era festivo, pero también su día de descanso asignado, perdían de facto ese festivo. En cambio, quienes tenían jornada de lunes a viernes no sufrían esa pérdida porque el sábado ya no formaba parte de su calendario laboral ordinario.

El tribunal considera que esa situación generaba una diferencia injustificada entre trabajadores.

La Audiencia diferencia descanso semanal y festivo

Para fundamentar su decisión, la Audiencia Nacional se apoya en jurisprudencia previa del Tribunal Supremo. El Supremo ya había advertido de que no puede confundirse el descanso semanal con un día festivo porque ambos tienen finalidades distintas.

Según recuerda la sentencia: el descanso semanal sirve para recuperar física y mentalmente al trabajador tras la semana laboral; mientras que los festivos responden a celebraciones o fechas de relevancia social, cívica o religiosa. Por tanto, uno no puede sustituir automáticamente al otro.

La resolución afecta especialmente a empleados con turnos rotatorios o jornadas que incluyen sábados dentro de su planificación habitual.

Los sindicatos ya estudian ahora posibles reclamaciones colectivas e individuales para exigir compensaciones retroactivas por festivos absorbidos en años anteriores.