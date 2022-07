El debate del estado de la nación no es ETA

Le ha salido mal porque casi seguro que no estaba en sus planes que Bildu se pusiera en pie y formara parte de tal homenaje. Y sí lo han hecho. Gusten o no, los diputados de este partido han guardado un minuto de silencio como el resto de la Cámara. Al comprobar que lo hacían, automáticamente han venido a mi cabeza las palabras del ex político -y popular- Borja Sémper en un documental de Telemadrid precisamente con motivo del asesinato de Miguel Ángel Blanco. “Yo soy de los que creen que es mejor que estén en un escaño a que estén en un zulo. Creo que es mucho mejor”. Eso, objetivamente, se llama responsabilidad social, democrática: mirar más allá y creer que con la palabra se conseguirá que no se repitan errores del pasado.