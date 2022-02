El día después: el PP se enfrenta al gran dilema de gobernar o no con Vox

La consigna que lanza por el momento la dirección nacional del PP es que no quiere a los de Santiago Abascal dentro de ese Gobierno. No se trata de algo ideológico, pero pesan varios factores: sus consecuencias para las elecciones andaluzas, la posible movilización de la izquierda ante la llegada de la ultraderecha para posteriores elecciones -pensando principalmente en las generales de 2023- y la imagen ante los socios europeos al ligar su futuro a un partido hermanado con Le Pen u Orban.

La gran pregunta sobre la mesa es qué Gobierno se formará en Castilla y León. El PP se ha quedado sólo con un aliado natural con el que lograr las sumas: la ultraderecha de Vox . No hubo efecto Ayuso y los cálculos de Génova 13 se han ido al traste. Y se enfrentan ahora los populares al gran dilema sobre si formar un Gobierno de coalición, una línea roja que no se ha traspasado hasta este momento en el país y que puede hacer tambalear todo.

Mañueco sigue manifestando esa idea de iniciar una ronda de diálogo con todas las formaciones para ver qué Gobierno se puede hacer. Todavía no ha llamado a García-Gallardo, quien ha dicho que llevará él personalmente la negociación. Lo que sí se ha encontrado ya es con que dos opciones no se van a dar: las abstenciones de Vox o del PSOE. La ultraderecha ha sostenido que no piensa dar gratis sus votos. Además, ya le ha puesto condiciones de cara a las conversaciones: derogar las normas contra la violencia de género y sobre memoria histórica.

Un Gobierno en solitario del PP, eso es lo que ha defendido el ‘número dos’ del Partido Popular, Teodoro García Egea. Pero eso parece casi imposible en este momento. De hecho, el propio presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, no ha descartado formar ese Ejecutivo. La decisión, dice el salmantino, se tomará en la tierra de Castilla y León y ha enfatizado que García Egea puede opinar, pero no decidir.

La izquierda ha sacado varias conclusiones de esta cita electoral: la España vaciada supone un problema a partir de ahora para los socialistas y no se ha conseguido rentabilizar el Gobierno de coalición con medidas sociales como la subida del SMI o la reforma laboral. A pesar de que el PSOE rechaza que haya un cambio de ciclo, el presidente ha tocado a rebato y desde esta misma semana habrá dos reuniones del Consejo de Ministros para sacar más leyes. Desde Unidas Podemos se hace también la lectura de que la solución para frenar el ascenso de Vox no está en un posible gobierno de gran coalición en Castilla y León entre el PP y el PSOE, sino que la coalición PSOE-UP tome medias más valientes a partir de este momento. Yolanda Díaz ha llamado a la reflexión también, aunque apenas se mojó en la campaña (sólo tuvo un acto).

Y otra de las caras de la victoria que ha paseado este lunes por todos los medios ha sido la de Ángel Ceña, con un Soria Ya que ha logrado tres procurados. Se ha mostrado abierto a negociar la investidura de Fernández Mañueco y, además, ya ha avisado de que, después de este éxito, se van a presentar en las generales tanto al Congreso como al Senado el año que viene.

Y en este perejil electoral no podía faltar una nueva polémica con el CIS, que ha emitido un comunicado defendiendo sus encuestas (se acercaron en PP y PSOE pero fallaron con Vox, UP y Cs). El centro dirigido por José Félix Tezanos ha lanzado este dardo: “En relación a algunos debates y pronunciamientos efectuados sobre las encuestas del CIS, al calor de debates electorales, el CIS debe recordar que no es propósito ni misión de este organismo entrar en debates con las empresas y medios de comunicación social que realizan otras encuestas preelectorales, pero sí quiere pedir que cuando se establezcan comparaciones y críticas sobre dichas encuestas, los críticos se atengan a los datos reales de las encuestas del CIS, y no a otros inventados”.

La política española, siempre en vilo.