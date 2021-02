El enfado de un enfermo de ELA por la promesa que le hizo Pedro Sánchez, y no ha cumplido

Un año. Ese es el tiempo que lleva esperando Jordi Sabaté Pons, enfermo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) a que Pedro Sánchez cumpla la promesa que le hizo. Sabaté, conocido por visibilizar su enfermedad a través de Twitter ha recordado este sábado al presidente del Gobierno el compromiso que aún no ha cumplido.

“Esto es un mensaje para el Gobierno de España, liderado por el Sr. Pedro Sánchez. 4.000 españoles enfermos de ELA nos estamos muriendo, y cada año mueren 1.000 enfermos más. Nos tienen abandonados y me gustaría saber el motivo. Gracias por su atención. Un saludo”, le escribió Sabaté en 2020.

Entonces el presidente le respondió: “Jordi, entiendo tu preocupación, la de personas enfermas de #ELA y otras enfermedades poco frecuentes. Me comprometo a seguir trabajando, desde el Gobierno y el ministerio de Sanidad, para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la vida de los enfermos y de sus familias. Debemos escucharos”.

Ha pasado un año y el Gobierno aún no ha tomado ninguna medida para solucionar la situación de abandono que denunciaba Sabaté, quien ha decidido recordarle a través de la misma red social su compromiso.

“Ha pasado un año y no has hecho nada. Mentiroso. No se puede jugar así con la esperanza de la gente y de los enfermos de ELA. Estoy indignado”, ha escrito en una publicación que acumula miles de ‘me gusta’ y retweets.