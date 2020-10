El estado del mercado del arte... ¿muerte y destrucción?

Las ferias empezaron a hacerse online, una forma de salvar los muebles en la que no creo. La compra de una obra de arte es una experiencia que va mucho más allá del hecho de la posesión física, hay un fuerte componente lacaniano en la gestión del deseo por conseguir una obra de arte que no se puede satisfacer en las redes.

El primer error, desde mi punto de vista, de los visionarios apocalípticos es considerar que el mercado del arte son únicamente las ferias. Desde ese punto de vista reduccionista, ciñéndonos a las cifras, podríamos pensar que todo se juega en las subastas, pero tampoco es así. Las ferias han visto un auge inaudito, pasando de 68 a 220 en diez años según las cifras de la crítico (y promotora ferial) Elizabeth Dee. Es un dato espectacular que deja ver cómo las estructuras complejas y poderosas de una feria han capitalizado un flujo de obras de arte que no ha variado en una proporción semejante. Es decir, no han potenciado de una manera tan brutal las ventas, solo han canalizado esas operaciones. El resultado es diverso e interesante: las ferias, gracias a su componente social y mediático, han potenciado la visibilidad, legitimado a miles de artistas y reduciendo márgenes en las operaciones de las galerías. El resultado es beneficioso siempre y cuando se acuda a la feria adecuada, claro. Al igual que la pieza de Maurizio Cattelan The wrong Gallery, una puerta que no conduce a nada, también existe la feria equivocada, que no reporta ventas ni imagen. No todo es ARCO, Frieze o Art Basel, hay otros mundos, aunque estén en este.

El mercado en el año 2000 era distinto al de hoy. Pensemos que en aquellas fechas había en España no menos de 30 revistas de arte que sobrevivían de la publicidad. Las había sólidas y prestigiosas, como Lápiz o Exit, y luego una escala que llegaba a publicaciones más modestas, como Cavecanem, de la que fui editor junto a mi socia Carolina Parra. Todas encontrábamos mercado en la publicidad que daban las galerías, interesadas en mostrar determinada obra o potenciar a tal artista. Hoy eso no existe. Las galerías apenas pagamos publicidad y no pasan de diez las revistas de arte en España impresas en papel, casi todas en una situación complicada. Hoy se logra visibilidad a través de las redes. Primero fuimos a Facebook, luego a Twitter, hoy a Instagram y mañana a Tiktok. Y en las ferias, claro.

Hace diez años las ferias funcionaban. En todas se vendía, el mercado estaba en alza y las galerías peleábamos por estar presentes. Hoy no es así, el mercado se contrajo y se estabilizó, definiendo un perfil y un proceso diferente, pero la importancia de las ferias sigue siendo tal en el mercado que las galerías podemos llegar a querer estar presentes incluso no vendiendo o perdiendo dinero. Justificamos ese déficit con la visibilidad alcanzada, con el trabajo en red o con tal contacto. Es todo cierto, pero el que haya un río no significa que sigamos siempre su cauce, porque nos lleva al mar, y tal vez no queramos estar allí.

Esta pandemia, sumada a la crisis en la que seguimos sumidos, debería ser una ocasión para replantear los términos en los que se mueve el mercado, y habría que empezar por las ferias.