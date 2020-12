“Sé lo que vi”: el estrambótico relato de la testigo estrella de Trump por el fraude electoral

Los abogados de Donald Trump no ceden. Siguen peleando, en su empeño de demostrar que las elecciones del pasado 3 de noviembre no fueron limpias y que es su jefe, y no Joe Biden, quien ganó los comicios en EEUU. Una espiral de recursos que está obligando a los estados a investigar y que, por ahora, no le está dando ningún resultado; incluso, el demócrata ha acabado ganando más votos.

Dentro de ese circo, comandado por el abogado Rudy Giuliani, se enmarca la inenarrable comparecencia de ayer en una audiencia en Michigan, que se convirtió en un espectáculo descontrolado, con testigos que gritaban a los legisladores republicanos sin proporcionar evidencia creíble de fraude electoral masivo.