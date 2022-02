El Gobierno saca adelante la reforma laboral en el Congreso sin el apoyo de PNV ni ERC

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Pedro Sánchez aplaude a Yolanda Díaz tras su intervención en el Congreso.

Un no, el de sus habituales socios, que Díaz no ha entendido y que ha criticado desde la tribuna en su intervención, en la que ha asegurado que los avances que se obtienen con la nueva reforma hacen muy difícil negarse a su apoyo.

Tras unos segundos de confusión, Batet ha rectificado: “Los servicios de la Cámara me comunican que queda convalidado el real decreto”.

“Busque en los años de mandato de Rajoy, a ver si lo encuentra, un año sin crisis en el que la tasa de paro sea del 13,3%. Ya se lo digo yo, no lo va a encontrar. No lo han conseguido”, ha espetado.

“No es cierto lo que dicen”, ha contestado Díaz, “no sólo no han creado empleo, sino que han destruido empleo, más de un millón”, ha asegurado la vicepresidenta segunda, quien ha recordado que con el PP la tasa de paro llegó a ser del 27% y que hoy se sitúa en el 13,3%.

La vicepresidenta del Gobierno ha afirmado que la reforma laboral del PP ”instituyó aquel nocivo mal menor” de “mejor un trabajo de miseria que nada; mejor un salario de miseria que el paro; no te quejes, que aunque sea un trabajo basura, aun tienes empleo”.

También ha reprochado al PP que saque pecho de los ERTE cuando “la definición moderna” de esta medida fue elaborada por “el Gobierno de Zapatero, no de Rajoy”. “Los ERTE que hemos estado votando no se parecen ni por asomo a los ERTE de ninguna legislación laboral, dejen de jugar”, ha reclamado Díaz, quien ha recordado a los populares su voto contrario a esta medida durante el inicio de la pandemia.

Esteban ha criticado que el Ejecutivo no mirase al Parlamento mientras se negociaba con sindicatos y patronal. “Se lo dijimos a los sindicatos, a la patronal, a Trabajo y se lo advertimos al presidente del Gobierno.Lo han tenido en su mano, saben perfectamente que el contenido no ha sido un problema. El problema ha sido el miedo escénico y la rigidez de alguno”, ha dicho.

“A nosotros nos gustan los consensos y valoramos lo que se ha hecho, pero no si se imponen en un parlamento democrático”, ha criticado Esteban, quien ha reconocido que “hay cosas positivas” en la reforma.

Ha tirado de datos también durante su primera intervención, en la que ha lamentado “rivalidades políticas” de quienes han votado no y en la que ha agradecido el apoyo de los partidos que han votado sí.

Esteban no entiende cómo el Gobierno no negoció “la mayoría parlamentaria anteriormente” porque, ha recordado, “corresponde al Parlamento su aprobación”. Tampoco comprende cómo el Ejecutivo no se abre a “hacer retoques sin tocar el núcleo” del acuerdo, “que es lo que importa a Europa”.

El portavoz del PNV ha tildado de chantaje intolerable a los representantes democráticos” que la patronal exigiera que no se tocase “ni una coma” del acuerdo en la tramitación parlamentaria. “Se cerraron en banda, se sumaron ministros socialistas y hasta el propio presidente. Es el colmo del antiparlamentarismo”.

“El diálogo social está muy bien, la respetamos enormemente y nos parece muy hábil que estén todos. Pero las leyes se hacen en el Congreso, guste más o guste menos. Cuando vienes aquí diciendo que esto es lo que hay y no se toca, no te crees que el Congreso sea la sede de la soberanía popular, sino que es un notario que sella acuerdos. Eso sienta un precedente peligrosísimo que no aceptamos”, ha lamentado.

“ERC no funciona bajo amenaza, esto no ha sido un proceso de negociación, ha sido un proceso de presión y negación. Aquí la posición inexplicable no es la nuestra”, ha agregado Rufián.

El portavoz de ERC ha criticado que el Gobierno no haya aprovechado la mayoría parlamentaria de izquierdas para recuperar al indemnización por despido anterior a la reforma del 2012 ni para recuperar los salarios de tramitación. ″¿Podían hacerlo? Sí, podían. Porque lo prometieron, porque nosotros se lo proponíamos y porque tenían los números y la mayoría de izquierdas para hacerlo”, ha afirmado.

Rufián ha asegurado que “que esta reforma le guste a la CEOE no es casualidad” y que “es exactamente la reforma que habría negociado y votado Albert Rivera de haber sido vicepresidente”.