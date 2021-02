El Gran Wyoming, 'trending topic' por cómo ha definido al PSOE

El Gran Wyoming, presentador de El Intermedio, ha asegurado que él es una persona que cae “extremadamente mal a la extrema derecha”, pero ha subrayado que eso es algo de lo que se siente “tremendamente orgulloso”.

En una entrevista en Palo y Astilla, el programa que Mamen Mendizábal presenta en La Sexta, ha admitido que no le gusta caer mal, pero que le gustaría que la gente “fuera razonable”.

“Pero el fascismo no es razonable. No lo ha sido nunca. Yo me he criado en él y lo sé”, ha aseverado Wyoming, quien a su vez ha explicado que “vivimos en un mundo tan escorado a la derecha” que alguien es calificado como de izquierdas si es “partidario de la igualdad, de que cualquier niño, nazca donde nazca, tenga derecho a la educación y tenga sanidad, que haya una sanidad universal y que haya justicia”.

“Entonces hay que ser de izquierdas a muerte”, ha avisado. En ese punto, Mamen Mendizábal le ha planteado una cuestión muy concreta: ”¿El PSOE es de izquierdas?”.

La respuesta de Wyoming le ha convertido de forma automática en trending topic en Twitter: “Para mí no. Para mí, el PSOE es una franquicia que tiene sedes y cuya principal preocupación es que esas sedes no se cierren”.

“Entonces tiene un problema ahí, que es la captación de voto por encima de cualquier otra cosa. Y eso es muy terrible”, ha añadido.

El presentador se ha mostrado perplejo porque “en los barrios obreros está ganando la patronal”. “Si Franco lo sabe no da un golpe de estado”, ha llegado a asegurar.

