El incierto futuro de Isabel Díaz Ayuso tras los cambios en el PP

El aumento de casos de covid-19 en la región preocupa ahora en el Ministerio de Sanidad, que recuerda que las competencias ahora son autonómicas . El diagnóstico que hacen los grupos de izquierda en la Asamblea regional (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos) es el mismo: mala gestión de Díaz Ayuso, que no ha contratado suficientes rastreadores y no ha reforzado la atención primaria.

El temor de Díaz Ayuso, sin embargo, no es una moción o el nuevo puesto en el partido de su colega del Ayuntamiento de Madrid. Su entorno en el Ejecutivo coincide en que los presupuestos regionales son su máxima inquietud. “A día de hoy la moción de censura es inviable, porque Cs se comprometió con las 155 medidas del acuerdo de Gobierno… Es verdad que pudo llegar a haber un cierto nivel de preocupación. Pero ahora no. Los presupuestos inquietan más, porque Ayuso se comprometió a reducir el Gobierno por Vox... y a ver qué pasa ahora”.

Los socialistas también están expectantes y con el colmillo goteando. El portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha lamentado este martes en Telemadrid que “el parlamento [regional] está cerrado a las explicaciones”, porque PP y Cs han bloqueado un pleno extraordinario para dar la cara por la situación de la epidemia en la Comunidad. Aunque Gabilondo tampoco descarta una moción, ha insistido además en que “en estos momentos” su preocupación real es la pandemia y la vuelta al colegio, quitando gravedad a la intención de su jefe, José Manuel Franco.

“Insostenible” es el sentir de las fuentes socialistas consultadas en la Asamblea sobre el Gobierno de Díaz Ayuso. “Por la falta de una gestión eficaz, eficiente y razonable. En vez de buscar consensos, busca confrontación. En vez de intentar llegar a acuerdos, no da información. Miente, tergiversa la realidad, manipula informes… datos. Este es el día a día del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso desde marzo hasta aquí. Y con esta situación se hace complicado quedarse sin hacer nada… Si no hay un cambio radical en las formas, quizá será preciso la presentación de esa moción”, concede una fuente socialista a las órdenes de Ángel Gabilondo.

El problema para el PSOE es que los números no dan si el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, no se mueve. “Por mucho que Más Madrid o Unidas Podemos respalden la moción, sin el concurso de Ciudadanos no hay nada que hacer. La llave es de ellos”, explica esta fuente del PSOE-M, que ve a Ayuso cada vez más debilitada no solo por la evolución de la epidemia, sino por los cambios internos en el PP.