El lado oscuro de la anticoncepción.

No te creas lo que te cuento si te hablo de mecánica o de economía. Más que nada, porque lo mío es la medicina y he pasado gran parte de mi vida estudiando, algo que sigo haciendo cada día.

Después de leer unas cuantas barbaridades sobre la píldora por parte de una influencer, mi conciencia me movió a escribir este artículo, para contrarrestar el peligro que suponen esas informaciones “no contrastadas”.

Si bien es cierto que, nuestra formación como médicas es deficiente en muchos campos, y reconozco con humildad que cada día nos desmontan evidencias que teníamos asentadas, publicaciones como aquella, me traen aquí hoy a hablaros de los anticonceptivos hormonales con todo el rigor que merecéis.

Me centraré en los métodos combinados, llamados así por contener dos tipos de hormonas: estrógenos y gestágenos. De estos últimos, aclarar que hay varias familias que NADA tienen que ver en cuanto a sus efectos. Lo único que comparten es la capacidad de frenar la ovulación, por eso son Anticonceptivos, pero según su composición podrán usarse en unas mujeres u otras:

Por supuesto, como cualquier fármaco tienen sus contraindicaciones: fumadora mayor de 35 años, estar con un cáncer hormonal o hepático en ese momento, migraña con aura (aviso en forma de luces o sensaciones previo al dolor), obesidad, litiasis biliar (piedras en vesícula), antecedentes de trombofilia, … por todo ello NO DEBES AUTOMEDICARTE, cuando además aquí en España tienes acceso gratuito a profesionales sanitarios que te podemos asesorar bien.

Desde los años 60, millones de mujeres disfrutan de las ventajas de la anticoncepción hormonal sin sufrir incómodos efectos secundarios, pudiendo decidir sobre el momento ideal de ser madres, o poder ir a trabajar a pesar de estar en los días de sangrado. A lo largo de todo este tiempo, las dosis de estrógenos han ido disminuyendo y han ido surgiendo nuevos tipos de gestágenos, con lo que se han ido minimizando los efectos secundarios. He de decir que, en cuanto a los estudios realizados para valorar posibles contraindicaciones, no siempre han obtenido las mismas conclusiones, como sucede con el cáncer de mama, pero no podemos equiparar las extraídas con preparados que ya ni se usan.