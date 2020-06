El linier de Primera y cirujano César Noval renuncia a arbitrar en lo que queda de Liga

César Noval, linier y cirujano, comunicó este domingo su negativa a arbitrar en lo que resta de temporada para preservar la salud de sus compañeros, del estamento futbolístico y la de sus pacientes, según informó a través de un comunicado.



El asistente, que tiene su propia clínica de cirugía, ha decidido no volver a arbitrar en ninguna de las once jornadas que restan para terminar LaLiga Santander, aplazada por la pandemia del coronavirus que obligó a decretar el estado de alarma en el mes de marzo.



“El motivo de esta decisión es doble: por una parte, preservar la salud de mis compañeros y la de todos los componentes del fútbol que reiniciarán su actividad próximamente. Y, por otro lado, preservar la salud de mis pacientes a los cuales nos debemos y para los que tenemos un deber y obligación”, dijo.



“Ha sido una decisión muy dura. Durante los últimos meses, hemos trabajado muchísimo para conseguir mantener el estado de forma a pesar del confinamiento, hemos realizado test físicos y médicos durante las últimas semanas que hemos pasado de forma exitosa”, agregó.



Para Noval, la exposición diaria que tiene en el quirófano le supone una posibilidad de contagio superior a la media de la población y no quiere “poner en riesgo” a sus compañeros del estamento futbolístico y a sus pacientes por hacer los viajes necesarios en la práctica diaria del fútbol.



“Agradecer, principalmente a Carlos Velasco, el Presidente del Comité Técnico de Árbitros, su apoyo constante durante estos últimos meses y sobre todo durante estas últimas semanas, y permitirme tomar esta decisión por mí mismo. Comparte mi decisión y la respalda y agradezco muchísimo que me permitiera llegar al final de este periodo”, concluyó.