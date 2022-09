El momento más sincero de 'First Dates' que ya lleva 12.000 'me gusta' y 500.000 reproducciones

"El Real Madrid no me va a fallar nunca y una chica sí." ¡QUÉ CRACK! 🤣 pic.twitter.com/9QePGxIlnw

Sergio primero le dijo que los del Real Madrid no se los suele perder y después dejó una frase a cámara que ya es legendaria: “El Real Madrid no me va a fallar nunca y siempre ha estado ahí. Una una chica me puede fallar, se puede ir y puede venir otra, pero el Madrid siempre va a estar ahí”.