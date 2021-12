El objetivo pendiente: exención de patentes y lucha global contra el covid

Pero, adicionalmente, a partir de la irrupción de la variante ómicron, la Comisión Europea apela a los países para revisar diariamente su tabla de restricciones, incluyendo la eventual exigencia de PCRs. Lo que, en la práctica, implica que, si bien no hemos regresado a la casilla de salida de marzo de 2020 (con su caótico “patchwork” o rompecabezas de medidas de emergencia dictadas unilateralmente por los distintos Gobiernos en los EEMM, con grave inseguridad jurídica para la ciudadanía europea en su conjunto, cuyo corolario fue la arbitrariedad y el abuso de las restricciones de derechos y libertades básicas sin coordinación europea, en un paisaje de confusión y oscuridad que el Reglamento del Certificado Covid se propuso corregir), sí que resulta imperioso, todavía a estas alturas -dos años después de decretada la emergencia pandémica global por la OMS- asegurar una vez más un equilibrio justo entre las exigencias de Salud Pública implicadas (vacunación, tests PCR, antígenos y mediciones de anticuerpos) y la preservación de los derechos y libertades primariamente más afectados, empezando por la libre circulación como un derecho fundamental crucial para la actividad cívica, social, económica y cultura que anima la integración supranacional europea.

La persistente gravedad de la situación trae de nuevo al debate la urgencia de impulsar globalmente -en los órganos de gobierno de la OMS- la liberación, exención o “licencia obligatoria” de patentes de propiedad intelectual e industrial (Patent Waiver) para multiplicar el ritmo de producción y distribución de vacunas y asegurar un acceso equitativo y universal a la vacunación, jurídicamente estimado como “bien público universal”.

Este es un enfoque que he defendido públicamente -verbalmente y por escrito- en todas mis intervenciones en el PE, por lo que me duele e irrita que siga estando pendiente su incorporación expresa a la estrategia antiCovid de la UE. La fuerza ética de este objetivo resulta, aún más si cabe, si se constata que la variante delta surgió en India y la ómicron en Sudáfrica, dos países que plantearon desde un inicio la “exención temporal de patentes” para asegurar la fabricación y distribución de vacunas a escala realmente global, desde la certeza -moral, y sobre todo científica- de que no estaremos seguros en una pandemia global hasta que no lo estemos todos, a escala asimismo global, en una emergencia que es global como no habíamos afrontado otra en el curso de nuestras vidas. África, América, Latina, Asia... no pueden permanecer alienadas en un inaceptable statu quo profundamente injusto y desigual, cuyo resultado concentra el 80% de la vacunación global en los 20 países más ricos del planeta mientras continentes enteros (es el caso de África) apenas rayan el 6% de población vacunada.

No es solamente cuestión de solidaridad -que lo es, sin duda- sino también de self interest, en la medida en que es crucial para la supervivencia de lo que de humano hay en la dimensión global de la humanidad como especie.