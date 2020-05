El porno ha (mal)educado a generaciones

A partir de los 26 años, Daniel tuvo que ‘desaprender’ las prácticas sexuales que consumió a través de contenidos pornográficos y replicó durante más de una década. Sin ser un proceso sencillo, cayó en cuenta de lo mucho que estas conductas habían afectado sus relaciones y su desarrollo sexual.

“A esa edad me di cuenta que lo que yo había tratado de hacer y representar conforme a lo que había visto durante años en la pornografía estaba mal”, afirma el joven que está por cumplir 35 años. “Simplemente te plantea una realidad que no es la correcta y que es inexistente, no se obtenía el resultado que te mostraban en los vídeos. Pero ese era el único canal que tuve a la mano y lo más fácil, a tan sólo un clic de distancia”.

El consumo de pornografía en adolescentes afecta severamente la manera en la que se relacionan con las demás personas. De acuerdo con la asociación civil estadounidense Focus on the Family, la continua exposición de adolescentes a contenido sexual causa que se vuelvan “consumidores de personas” y que el concepto de amor y respeto hacia los otros se distorsione dando lugar a que las fantasías sexuales se conviertan en una norma.

México ocupa el lugar número 13 a nivel mundial del mayor tiempo de usuarios navegando en páginas pronográficas, mientras que España es uno de los diez países que más pornografía consume, de acuerdo con datos de Similiar Web.

En una sociedad sin educación sexual, el porno puede convertirse en una ventana para replicar patrones de comportamientos abusadores. Uno de los términos más buscados en Pornhub, el portal más popular de contenido para adultos, es pornografía “teen” o “adolescente”, de hecho ha sido uno de los diez términos más buscados en el sitio durante seis años consecutivos. Es decir, el público que consume pornografía a través de este sitio es atraído por violaciones de niñas menores de edad, lo que refleja una cultura de violencia implícita que es ejercida principalmente contra la mujer. Lo anterior ha generado que cada vez más publicaciones de contenido sexual sin el consentimiento de la persona salgan a la luz pública a través de páginas clandestinas en Internet.