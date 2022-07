El PP de Feijóo se acerca a un Gobierno en solitario, según tres nuevas encuestas

Miguel Vidal via Reuters

Miguel Vidal via Reuters

Frente a ese ascenso, la bajada de los socialistas, que serían la segunda opción más votada por los electores, con un 24,3% de los sufragios, equivalente a entre 94 y 98 escaños. Unidas Podemos sigue perdiendo fuelle y no llegaría ni al 9% de los votos, logrando entre 16 y 18 representantes.

Ciudadanos desaparece del Congreso, dice el sondeo, porque no lograría ni un sólo escaño. Una tendencia similar a la vista en las elecciones andaluzas del mes pasado.

De esta encuesta de ABC se extrae otra conclusión importante: el bipartidismo se consolida de nuevo, porque fuerzas más extremas a la izquierda y la derecha o pierden apoyos o no se acaban de consolidar y el centro liberal naranja se hace irrelevante de nuevo. PP y PSOE son los que siguen conquistando a los ciudadanos, en bloque. No obstante, en estas entrevistas aún no se ha preguntado por el proyecto de la vicepresidenta Yolanda Díaz, Sumar, por lo que se desconoce su impacto en el electorado más progresista.