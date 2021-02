'El príncipe constante', libertad constante y sonante

El actor está superlativo diciendo el difícil y bello verso de esta obra y, sin apenas movimiento, con su presencia y su voz hace entender, no solo las palabras, sino el contenido. Mejor dicho, lo que mueve a este príncipe y conmueve al resto de personajes y al espectador.

La historia de la obra no es muy políticamente correcta en los tiempos que corren. En ella dos infantes de Portugal salen a la conquista de la musulmana Tánger. Su objetivo no es otro que cristianizar el norte de África. Batalla que no sale todo lo bien que se esperaba, por lo que uno de los infantes, Fernando, se quedará como rehén hasta que el rey de Portugal ceda Ceuta a los musulmanes para volver a islamizarla. Algo de lo que Fernando reniega con fuerza, una fortaleza que encuentra en su fe, en Dios y en la libertad que tiene para elegirla.