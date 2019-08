El sexo en la playa: agua bendita

Lo exótico nos pone y las películas lo fomentan. El cine y la literatura llevan años diciéndolo: el sexo en la playa es agua bendita. En realidad, el sexo en el agua en general. Eróticamente es un medio excitante que facilita todo tipo de juegos, así como la imaginación.

Pero no siempre resulta tan placentero e idílico, porque hay un inconveniente que no es precisamente menor... la penetración en el agua no es tarea fácil. En contra de lo que se cree popularmente, la lubricación no es mayor dentro del agua, todo lo contrario. Carecemos de ella de manera natural y eso puede hacer que se produzcan molestias, roces, heridas o dolor (tanto en hombres como en mujeres), según explica a El HuffPost Miren Larrazábal, presidenta de la Sociedad Internacional de Especialistas en Sexología (Sisex).