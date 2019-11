El síndrome de Madame Bovary o la insatisfacción crónica

El Síndrome de Madame Bovary no tiene validez diagnóstica ni entidad clínica. Es decir, no aparece en los dos manuales diagnósticos utilizados por psicólogos y psiquiatras, DSM V y CIE. Sí refiere características que aparecen en trastornos de personalidad como el trastorno límite, el trastorno histriónico o el narcisista. En su origen encontramos una connotación un tanto moral y sexista. Al fin y al cabo, refiere los deseos e ilusiones de una mujer atrapada en un matrimonio sin amor y en una sociedad muy restrictiva. El contraste entre sus ensoñaciones y la realidad, los devaneos extramaritales y las amargas decepciones dirigen a la protagonista a un desenlace fatal. Sin embargo, en el mundo actual habitan muchas y muchos Emmas Bovary, el paso del tiempo ha respetado la novela (y el síndrome), y relato y alegoría continúan vigentes.

La tendencia a la ideación romántica y grandilocuente constituye un factor clave. Se idea un mundo fantástico que no corresponde nuestras circunstancias. El amor es pasional y romántico y los actos de heroicidad pueden surgir tras cada esquina. Resulta complicado lidiar con la rutina y la mediocridad de lo cotidiano. La frustración emerge cuando el mundo proyectado no se rige por las reglas que esperamos y no protagonizamos las vivencias que anhelamos.