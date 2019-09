Encuentran el cadáver de Blanca Fernández Ochoa, desaparecida desde hace 11 días

La Policía ha confirmado que el cadáver que se ha encontrado esta mañana en La Peñota, en la sierra de Guadarrama, es el de Blanca Fernández Ochoa, según informa la agencia Efe. Según fuentes policiales, el cuerpo de la exesquiadora llevaría entre dos y tres días sin vida, indica La Vanguardia.

El hallazgo ha sido comunicado a los familiares de Blanca que se encontraban en ese punto de coordinación. Se han vivido escenas de tensión y algunos han roto a llorar, según informa esta agencia. El cuerpo ha sido hallado por un sargento de la Guardia Civil fuera de servicio y su perro en el cuarto día del dispositivo de búsqueda desplegado en la zona de Cercedilla para buscar a la ex medallista olímpica, desaparecida desde el 24 de agosto y cuyo coche fue encontrado el pasado domingo en el aparcamiento de Las Dehesas, a dos horas del lugar del cadáver.

Otras fuentes han indicado a la agencia Efe que un ciudadano alertó a los investigadores de que había visto a Blanca, que no llevaba mochila y se dirigía al pico de La Peñota. Tras hablar con este vecino, antes de alejarse, dio un beso a la estatua de su hermano Paquito que hay en la zona y se santiguó. A este hombre, de unos 40 años, Blanca le aseguró que se dirigía a esa montaña, pese a no llevar equipo de ningún tipo, una pista con la que los investigadores contaban no se sabe desde cuándo.

La estatua se erigió en Cercedilla en 2006 poco antes de la muerte del medallista olímpico, que aparece con los brazos en alto celebrando un título. El pico de La Peñota tiene una altitud de 1.945 metros y se alza en el límite provincial de Madrid y Segovia.

Al lugar del hallazgo se han traslado expertos de Homicidios y de Científica, mientras una hermana de Blanca ha acompañado a la Guardia Civil al lugar en el que se ha encontrado el cadáver para su reconocimiento.

Además, varios familiares de la esquiadora han acudido al puesto de mando del dispositivo de búsqueda.

Un país entero llora su muerte

Su muerte ha consternado no sólo al mundo del deporte, sino a todo el país. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha calificado de una “enorme pérdida” el fallecimiento de Blanca.