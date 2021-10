“Las consecuencias de la Inquisición fueron tales que la cultura judía española mantiene un carácter discreto”

En tu periplo por Europa llegaste a Andalucía. ¿Cómo fue ese viaje?

Emocionante, complejo, frustrante, muchas cosas. Fue el primer viaje que hice por Europa con mi hijo. Yo era muy joven, mi hijo tenía seis años y yo 25. Me acuerdo de que aquí no era tan raro ser una madre joven, no sé si era cosa de la región o de la cultura, pero me dio la impresión de que a la gente no le chocaba tanto que fuera joven. Aquí nunca pensaron que fuera la niñera de mi hijo; en Estados Unidos, sí. La gente era muy amable, nos trató muy bien. La primera frase que aprendí en español fue ‘tienes el baño para el niño’ [dice en español]. Todo el mundo tenía un baño baño para el niño.

Por un lado, fue un viaje muy bonito. Pero claro, visitamos todas las catedrales y las mezquitas, y mi hijo quería saber dónde estaban las sinagogas. Yo le había contado que España tenía una historia judía muy importante, y que él también tenía raíces ahí. Él quería verlo, y yo también quería enseñárselo, pero me sorprendió que no hubiera tanto que mostrar. Cuando me preguntó, no supe explicárselo. Desde entonces, he hablado con muchos judíos españoles sobre esto y, después de un tiempo, me dieron una especie de explicación. Básicamente, lo que me dijeron fue que las consecuencias de la Inquisición fueron tales que la cultura judía española incorporó un carácter discreto, como una presencia que no se notara, no ya porque debiera, sino porque se convirtió en parte de la tradición.

Ser visible no forma parte de la entidad judía española. Al principio pensé que esto era malo, pero luego vi que, como en otros países, una de las razones por las que la cultura judía no es tan visible es porque se ha integrado casi totalmente a la cultura primaria del país. Y esto también puede verse como algo bueno.