¿Es ético infectar a personas sanas con coronavirus para desarrollar vacunas?

En principio, no hay ninguna legislación que impida a una persona aceptar conscientemente un tratamiento que puede ser peligroso o mortal. Ni tampoco para evitar que se lo autoadministre (como bien saben quienes luchan contra las pseudoterapias), a no ser que derive en un problema a terceros y se convierta en un posible delito contra la salud pública.

¿Es aceptable que mueran una o varias personas para salvar al resto?

Por otro lado, la visión humanista nos recordaría el primer principio de bioética (de no maleficencia, esto es, no hacer el mal) que debe primar en toda actuación biomédica. Al infectar conscientemente a una persona con un virus potencialmente mortal estamos, sensu stricto, poniendo en riesgo su vida. Desde esta visión no sería aceptable que una o varias personas murieran para salvar a las demás. El fin no justifica los medios. La infección experimental con coronavirus sobre voluntarios sanos vacunados podría ser bienintencionada, pero no sería éticamente justificable.