España, al límite por las llamas: cerca de 65.000 hectáreas quemadas, cuatro grandes focos y la incógnita del viento

Los focos de Castilla y León

Galicia, consumida y con dos frentes sin control

Solo en Lugo el destrozo es de 7.000, principalmente por el foco de Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón, que se unieron en un megaincendio y que ha obligado a multiplicar los esfuerzos. Los estragos son especialmente sensibles por afectar a la Sierra do Courel, un punto de alto valor ecológico. Poco más al sur, en la población orensana de Carballeda de Valdeorras se suman otras miles de hectáreas afectadas, algunas pertenecientes al Parque Natural do Invernadeiro, y el peligro máximo de que ambos se unifiquen.