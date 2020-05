España espera visitas: cómo se prepara el país para volver a ser 'destino seguro'

Juan Carlos Toro via Getty Images

Juan Carlos Toro via Getty Images Un operario desinfecta, el pasado 25 de mayo, el acceso a una playa de la localidad gaditana del Puerto de Santamaría.

El equipo del ministerio que dirige Maroto sabe que solo llegarán visitantes extranjeros, de los que depende en gran medida la supervivencia del sector, si tienen la sensación de que no se van a contagiar. Todo un reto, porque España, con más de 27.000 muertos y por encima de 236.000 positivos detectados, es uno de los países más golpeados por la covid-19.

El Ejecutivo tiene un plan de recuperación del turismo coordinado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que dirige Reyes Maroto, para paliar el impacto de la pandemia en el sector. Pedro Sánchez está convencido de que la campaña se puede salvar . Ese es uno de sus grandes objetivos, porque sin turismo la reactivación económica no será rotunda, como aventuró él mismo.

El responsable de España Global, dependiente de Exteriores, insiste en que “la otra cara del esfuerzo es la preparación y la construcción de las capacidades sanitarias”. “Detección temprana, seguimiento de los casos, etc, son cada vez más importantes porque te garantizan que si hubiese algún caso por importación del exterior, se puede gestionar adecuadamente, detectarlo y atenderlo”, cuenta Muñiz.

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Una pareja en una terraza de Valencia en plena fase 1, el pasado 18 de mayo.

Los sindicatos, no obstante, precisan que aún es pronto para analizar el nivel de seguimiento de las guías: “Esas recomendaciones son de mínimos. Sabemos que hay empresas, como Meliá, que están trabajando en protocolos que van más allá y que son potentes. Por el momento, el incumplimiento en la hostelería viene, de forma generalizada, en las terrazas”, denuncia Ángeles Balué, responsable de salud laboral de la federación de servicios de CC OO.

“El turismo no va morir. España se está planteando una temporada atípica con mayor dependencia del turismo nacional. Pero eso no significa que no vaya a haber campaña. Si abrimos a la práctica totalidad de nuestros socios europeos y Schengen basándonos en criterios epidemiológicos y luego en controles en desplazamiento, como la toma de temperatura, una parte de la temporada se puede salvar sin que haya un riesgo alto de importación”, cuenta Muñiz.

Higiene y distanciamiento social

Si alguno de los 315.000 locales de hostelería que hay en España quiere conseguir el sello seguro debe someter a sus trabajadores, según explica la patronal, a una formación específica para que sepan al dedillo qué medidas reducen el contagio por covid-19. Los establecimientos, además, tendrán que firmar una declaración responsable de compromiso con el cumplimiento de los requisitos de limpieza, salud e higiene necesarios.

Todas las medidas están recogidas en las directrices que ha elaborado Hostelería de España junto al Instituto Tecnológico Hotelero y el Instituto para la Calidad Turística Española. La base sobre la que gira constantemente el documento, de 25 páginas, es el distanciamiento social y la higiene (controles de aforo, separación entre clientes y solución desinfectante en sitios accesibles, entre otros).

Según cuenta Ignacio Angulo, subdirector general de Desarrollo y Sostenibilidad Turística, estas directrices se han enviado a todas las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias, que también han participado en su elaboración, para que las repartan por todos los locales.

“Vamos a tener que implementar todos los países ciertas medidas de distanciamiento físico y de higiene que antes no se implementaban, pero creo que eso no tiene que significar un cambio radical de la forma en que nos comportamos”, cuenta Manuel Muñiz.