Españabola: el "niño de Vox" neonazi que humilla a Macarena Olona en redes sociales

En dicho audio, un simpatizante del partido hacía una broma sexual sobre Macarena Olona a cuenta de su salida de la formación. “He llegado a casa y estaba echado de la cama. Me he dado cuenta de que tenía los huevos hipermojados. Me incorporo y era la hija de p... de Macarena chupándome los huevos. Joder, Macarena, desde que te has quedado sin trabajo cómo te gusta chuparla. Hija de p...”, se oye decir a un hombre.

Al conocer el contenido de dicho audio, Macarena denunciaba a través de un tuit que lo peor no era su contenido. “Lo vomitivo es que se use a uno de los niños del partido para hacer el trabajo sucio de los mayores. Los españoles a quienes tanto he defendido y seguiré defendiendo no van a tragar con esto. Qué poco les conocéis”, escribía. De esta manera, con el calificativo de ‘niño del partido’, Olona relacionaba la cuenta que difundió el audio (aún publicado con más de 300 retuits y 1.000 me gusta) a un seguidor del partido muy activo y que guarda muchas simpatías con altos dirigentes de la formación.