Este es el comentario de una comensal de 'First Dates' que nunca debes decir en una primera cita

First Dates Elena y Kique en su cita de First Dates.

First Dates, el programa de citas de Cuatro, ha protagonizado muchos momentos virales por citas que se echaron a perder por la actitud o los comentarios de alguno de sus comensales. El programa presentado por Carlos Sobera ha mostrado claros ejemplos de cómo no debe ser una cita.

Un ejemplo de esos comentarios fue el protagonizado por la leonesa Elena durante su cita. Tras conocerse en la barra y comenzar una velada en apariencia normal, la pareja comienza a cenar en el restaurante del programa de Mediaset. Para romper el hielo, responden a algunas preguntas básicas para conocerse un poco mejor.

Todo iba bien con preguntas como “cómo te llamas”, “dónde vives” o “en qué trabajas”, unas preguntas simples con el inocente propósito de conocer mejor la situación actual de cada uno. El momento clave llega cuando Kique, la cita de Elena, le pide que adivine de dónde es él. Para ponérselo un poco más fácil le dice que la comunidad autónoma de donde viene empieza por N, a lo que Elena se dio cuenta rápidamente que se refería a Navarra.

Elena le confiesa que en un primer momento pensaba que era alemán: “Tienes como un aire a los alemanes porque eres alto y rubio”. Kique se hizo el ofendido por haberle relacionado con Alemania antes que con Navarra. La leonesa le contesta entonces con una frase que nunca se debe decir en una primera cita: “Te pareces a un chico con el que estuve. Era rubio y tenía las pestañas largas”.

A pesar de que fue un comentario inocente para Elena, a Kique no le hizo demasiada gracia. Sin embargo, el navarro no dijo nada al respecto hasta reunirse posteriormente con las cámaras del programa a solas, donde confiesa que no era la mejor manera de empezar una cita.

“Me ha dicho que me parezco a un chico con el que estuvo. No sé, eso no se dice en una primera cita porque no me deja en un buen lugar”, explica Kique. A pesar de este pequeño desliz, la cita continuó con normalidad y ambos consiguieron tener una cena agradable. Eso sí, Elena y Kique nos han enseñado un ejemplo de cosas que no debemos decir en una primera cita.