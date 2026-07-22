Rosa Villacastín señala por qué es tan importante el abrazo de Felipe VI con Lamine Yamal: "Es por lo que tenemos que luchar"

La periodista Rosa Villacastín ha destacado los gestos que ha tenido el rey Felipe VI con los futbolistas Nico Williams y Lamine Yamal, tanto durante la entrega de la Copa del Mundo en EEUU como en la recepción a los campeones del mundo.

España lleva días de celebración tras la conquista por parte de la selección española del Mundial, en una ajustada victoria ante la Argentina de Leo Messi (1-0) gracias a un tanto de Ferran Torres, que ya entra directo en la vitrina de leyendas de La Roja.

Momentos destacados hay muchos. Desde la lamentable actitud del equipo argentino al término del partido hasta los detalles que las cámaras han captado de los jugadores españoles durante la celebración. Ha habido de todo: desde la gorra de Ferran Torres hasta pancartas, besos y mucho más.

Una imagen que representa al país

Villacastín ha contado en Mañaneros 360 que se queda con dos imágenes: "Una, con el rey abrazando a Williams y a Lamine, al que admiro mucho porque es genial. Que lo haga el rey me parece fantástico y es una imagen que se queda en la gente".

Otro de los momentos que destaca es cuando Lamine va a consolar a Messi, que estaba sobre el césped, sentado y abatido por haber perdido el partido y no haber podido conquistar el tercer Mundial para su país: "Que no lo han hecho bien los argentinos lo sabemos todos, y se va a abrazarle".

"Por esto hay que luchar"

Esas dos imágenes son las que "verdaderamente representan al país, a la mayoría. Los otros son minorías y lo vamos a ver en las elecciones, lo vamos a ver porque que el PP haya elegido este camino para poder llegar a la Moncloa me parece tremendo".

"Me quiero quedar con la parte bonita de lo que está pasando con el triunfo de España y es por la que tenemos que luchar y denunciar todo lo que sea en contra de esto", ha sentenciado la periodista en su análisis del triunfo de España, del que muchos españoles aún tienen resaca emocional.