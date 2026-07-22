El motivo por el que en este país se pintan algunos tramos de carretera de color rojo: no es por decoración

Los atropellos de fauna salvaje son un problema habitual en muchas carreteras del mundo, especialmente en aquellas que atraviesan espacios naturales. Además de poner en riesgo la vida de los animales, este tipo de accidentes también puede provocar graves consecuencias para los conductores. Con el objetivo de reducir estos siniestros, India ha decidido pintar de rojo determinados tramos de carretera.

La iniciativa se está aplicando en un tramo que cruza la reserva de Veerangana Durgavati, en el estado de Madhya Pradesh (India), una zona donde habitan numerosas especies salvajes, entre ellas tigres de Bengala, leopardos, antílopes, reptiles y aves. Al tratarse de un corredor natural con un elevado paso de animales, las autoridades buscaron soluciones para mejorar la seguridad tanto de la fauna como de los usuarios de la vía.

El proyecto impulsado por el Ministerio de Transporte y Carreteras no se limita al cambio de color del asfalto. También incluye la construcción de 25 pasos subterráneos en los puntos donde los estudios detectaron una mayor circulación de animales. Estas estructuras cuentan con sistemas de drenaje que permiten conservar la vegetación, facilitando que la fauna utilice estos pasos sin abandonar su entorno natural.

En las zonas de mayor riesgo se ha instalado un recubrimiento termoplástico rojo en forma de grandes cuadrados. La elección de este color responde a un motivo psicológico: el rojo suele asociarse con el peligro y hace que los conductores reaccionen instintivamente levantando el pie del acelerador y aumentando la atención al volante.

Además del impacto visual, el revestimiento incorpora una ligera elevación de apenas unos milímetros. Aunque no llega a ser un badén, sí genera una pequeña vibración y un sonido perceptible cuando los neumáticos pasan sobre la superficie. Este efecto sirve como un recordatorio adicional para que los conductores extremen la precaución al circular por zonas donde los animales pueden irrumpir en la carretera de forma inesperada.

En otros lugares, como Francia, también se desarrollan medidas para facilitar el paso seguro de los animales mediante ecoductos y pasos elevados o subterráneos destinados exclusivamente a la fauna. Sin embargo, la utilización de superficies rojas sobre la carretera como herramienta para fomentar una conducción más prudente sigue siendo una iniciativa poco habitual.