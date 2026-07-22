Julio Basulto, nutricionista, ante la llegada de la creatina al Mercadona: "Su principal riesgo es la falsa sensación de seguridad"

La nueva creatina sabor neutro que está aterrizando en los lineales de Mercadona sigue captando cada vez más interés de los clientes de la cadena. La compañía de Juan Roig introdujo esta semana este nuevo producto en muchas de sus tiendas: un bote de 200 gramos por 8 euros con una sustancia que resulta cada vez más atractiva para mucha gente que entrena en el gimnasio y quiere mejorar su progresión deportiva.

¿El problema? Que la creatina tiene algunos "peros" que no se suelen atender. Algunos de ellos los comparte el prestigioso nutricionista y dietista Julio Basulto con El HuffPost. Basulto, autor de libros como Comer y correr o Todos gordos, abunda en que la creatina en sí no representa ningún riesgo para los consumidores, pero sí le preocupa que, como otros complementos, puede generar una "falsa sensación de seguridad".

"Si una persona piensa que por tomar creatina ya está haciendo lo necesario para rendir más puede acabar restándole importancia a lo que realmente marca la diferencia: dormir bien, entrenar correctamente, mantener una alimentación saludable, no fumar, limitar el alcohol, evitar la automedicación y evitar el consumo de drogas", señala el experto a través del teléfono.

Por eso cada vez son más los especialistas que inciden en la idea de que esta y otras muchas sustancias ni cumplen milagros ni hacen magia: "Esa falsa sensación de seguridad puede traducirse incluso en un peor rendimiento deportivo. Hay estudios que muestran que algunos deportistas que confían en los suplementos terminan entrenando menos o peor porque depositan demasiadas expectativas en ellos", enfatiza Basulto.

Mejora el rendimiento en el gimnasio, pero cuidado con confiar en exceso

La creatina es un complemento alimenticio que ha ido cobrando cada vez más protagonismo en la rutina de muchas personas. Llegó primero a tiendas especializadas en nutrición deportiva. Después dio el salto a parafarmacias. Ya se encontraba en grandes superficies como Decathlon o Carrefour. Y ahora también se podrá ver en la sección de Perfumería e Higiene de las tiendas de Mercadona.

Esto representa un punto de inflexión. "Hará, sin duda, que su consumo aumente", abunda Julio Basulto, quien también aclara que se trata de un complemento no indicado para personas con enfermedades renales. "En personas sanas, la evidencia indica que es un suplemento bastante seguro". Aunque no hay estudios lo suficientemente sólidos "sobre menores de edad".

Basulto destaca que la creatina es una sustancia que "mejora el rendimiento en determinados ejercicios anaeróbicos y explosivos en aproximadamente un 70% de la población; hasta un 30% de las personas no responden a su consumo". Es decir: siete de cada diez personas notarán los efectos de su consumo al levantar pesas en el gimnasio, por ejemplo.

Pero "dormir bien, alimentarse correctamente, entrenar bien, dejar el tabaco y reducir el consumo de alcohol producen beneficios muy superiores". "Si cojo un libro con una mano y lo lanzo al aire puedo decir que durante un segundo el libro ha volado. Pero en el momento en el que deja de recibir impulso el libro deja de hacerlo. Con la suplementación con creatina sucede parecido, ¿vas a estar toda la vida tomándola?".

El efecto puede ser mínimo y no siempre justificado: ¿para quién es la creatina en realidad?

El nutricionista sí considera que el consumo de creatina puede tener sentido "en personas que preparan oposiciones, por ejemplo para cuerpos policiales". Si hay pruebas físicas que contemplen ejercicios como el press banca es cierto que "una pequeña mejora puede marcar una diferencia". También lo aconseja en deportistas que compitan por una medalla, porque muchos de sus competidores ya la consumirán.

"La mayoría de los complementos, sobre todo los deportivos, funcionan un poco. Es un efecto muy pequeño sumado a mucho marketing y a la influencia de muchos creadores de contenido: eso es lo que ha hecho que haya llegado a gran parte de la población deportiva. (...) Los deportistas, como todo el mundo, quieren resultados fáciles y rápidos. Y ahora si llega a una superficie como Mercadona es más probable que se compre".

Julio Basulto dejó claro durante su conversación con El HuffPost que no hay marcas, "incluida Mercadona", pagándole. Lo quería aclarar antes de reconocer que la creatina a la venta en grandes superficies será menos probable encontrar un producto adulterado "con sustancias no declaradas". Es algo que en particular a los deportistas de élite les puede preocupar más, ya que se someten a exhaustivos controles de dopaje.

Sobre todo porque no hay un organismo gubernamental como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) vigilando el ámbito de los complementos: "Si una farmacia vende 400 miligramos de Ibuprofeno puedes confiar que ahí hay 400 miligramos de Ibuprofeno porque existe ese control. En los complementos el control es posterior y además voluntario".

El nutricionista también tiene una opinión sobre los hábitos en torno a estos complementos. "Legalmente se les llaman complementos, yo prefiero decir que suplementan porque con la palabra complementar parece que a todo el mundo les va a beneficiar... cuando en realidad son totalmente prescindibles para la mayoría de las personas".