Un periodista argentino aclara si las disculpas de Rosalía son suficientes: "Muchos sintieron que son para salir del paso"

La victoria de España ante Argentina en la final del Mundial todavía perdura y, entre teorías conspirativas y quejas por el arbitraje, Rosalía ha sido una de las personas señaladas por los argentinos.

La artista catalana compartió un vídeo de Mia Khalifa, exactriz porno, en el que se reía de la derrota de la Argentina de Leo Messi, lo que ha generado una reacción masiva de los argentinos, hasta el punto de que uno de ellos ha elaborado un hilo en X informando de cómo pedir el reembolso de la entrada de su concierto, pues Rosalía tiene cuatro fechas confirmadas en el país latinoamericano en agosto.

Rosalía se ha disculpado en una publicación en Instagram alegando que no leyó lo que ponía y que le dio a compartir porque "sonaba La Perla", su canción más famosa de su último álbum, Lux: "Perdonnnn". En otra historia escribió: "Solo siento amor por Argentina".

"Huele a poco"

Aun así, para algunos argentinos no ha sido suficiente. Prueba de ello ha sido la intervención del periodista argentino Gustavo Sylvestre en Todo Es Mentira, de Cuatro, para dar su opinión sobre la polémica.

Sobre si a los argentinos les valen estas disculpas, afirma que "huele a poco", pues sigue siendo tendencia número uno en el país y la polémica continúa: "Sintieron muchos que son para salir del paso y que frente a la repercusión negativa hizo ese posteo. Algunos le piden que haya un vídeo, que haya algo más sincero, que se sienta algo más sincero en su pedido de disculpas".

"Cuando esté en Buenos Aires, tendrá que hacer las aclaraciones del caso. Son entradas muy caras en un momento de la economía argentina que está en crisis, mucha gente hace el esfuerzo para comprarlas y por eso tal vez molestó más".

Según Sylvestre, hay una sensación de que existe una campaña "antiargentina" y que Rosalía pasaba por ahí: "Es lo que tienen las redes, que muchas veces se convierten en una cloaca. Está todo el mundo pendiente de este aparatito [el móvil] y desesperados por dar like y muchas veces meten la gamba".