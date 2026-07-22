Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Feijóo vuelve a cargar contra TVE y Óscar Puente no puede contenerse: "Lo bordas, Alberto"
Virales
Virales

Feijóo vuelve a cargar contra TVE y Óscar Puente no puede contenerse: "Lo bordas, Alberto"

El líder del PP asegura que es imposible votar a la derecha si ves la televisión pública. 

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo.
Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo.

Alberto Núñez Feijóo da por finiquitada la legislatura. No es la primera vez que lo hace, desde luego, pero sí quizá la ocasión en la que se ha mostrado más confiado. En un discurso donde ha tocado varios temas, el líder del PP ha vuelto a cargar contra TVE

En su cruzada particular contra la televisión pública, Feijóo ha asegurado que "es milagroso que un ciudadano que se informa a través de RTVE vote al PP". Unas palabras que se enmarcan dentro de la campaña de la derecha de desprestigio hacia los medios de comunicación. "Me parece de unos valientes enormes", ha añadido. 

En esta línea, Feijóo ha enlazado las críticas a TVE con los resultados que arrojan las encuestas electorales. La mayoría de ellas sitúan al PP como primera fuerza política en caso de que hubiera elecciones generales. 

"Estoy razonablemente satisfecho. A pesar de todo el aparato del Estado, el PP sigue siendo la primera fuerza política", ha apuntado el político gallego. Asimismo, también ha hecho alusión a "determinados medios públicos" y a la escasa probabilidad de que sus oyentes o lectores "puedan votar al PP".

"Lo bordas, Alberto"

Tras escuchar estas declaraciones de Feijóo, hay quien no tardado en salir al paso. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reaccionado a través de X: "Quita TVE y deja solo 'un ciudadano que se informe' y lo bordas, Alberto", ha escrito el exalcalde de Valladolid.

Con estas palabras, Puente sugiere que los españolas que votan al PP están desinformados y viven al margen de la realidad política de su país. No es la primera vez que el ministro hace mención a esta cuestión.

Tampoco es la primera vez que Feijóo carga contra TVE por considerarlo un medio público al servicio del Gobierno. Así lo hizo cuando en 2023 Silvia Intxaurrondo desmintió al líder del PP en directo durante una entrevista en La Hora de La 1.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Redactor de El HuffPost en la sección de Virales. Licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y certificado de Analista Internacional por Lisa Institute. Trabajó en PRNoticias, donde aprendió todo acerca de los principales medios de comunicación, con especial interés por el mundo de la televisión.

EL HUFFPOST PARA PULEVA

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos