Feijóo vuelve a cargar contra TVE y Óscar Puente no puede contenerse: "Lo bordas, Alberto"

Alberto Núñez Feijóo da por finiquitada la legislatura. No es la primera vez que lo hace, desde luego, pero sí quizá la ocasión en la que se ha mostrado más confiado. En un discurso donde ha tocado varios temas, el líder del PP ha vuelto a cargar contra TVE.

En su cruzada particular contra la televisión pública, Feijóo ha asegurado que "es milagroso que un ciudadano que se informa a través de RTVE vote al PP". Unas palabras que se enmarcan dentro de la campaña de la derecha de desprestigio hacia los medios de comunicación. "Me parece de unos valientes enormes", ha añadido.

En esta línea, Feijóo ha enlazado las críticas a TVE con los resultados que arrojan las encuestas electorales. La mayoría de ellas sitúan al PP como primera fuerza política en caso de que hubiera elecciones generales.

"Estoy razonablemente satisfecho. A pesar de todo el aparato del Estado, el PP sigue siendo la primera fuerza política", ha apuntado el político gallego. Asimismo, también ha hecho alusión a "determinados medios públicos" y a la escasa probabilidad de que sus oyentes o lectores "puedan votar al PP".

"Lo bordas, Alberto"

Tras escuchar estas declaraciones de Feijóo, hay quien no tardado en salir al paso. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reaccionado a través de X: "Quita TVE y deja solo 'un ciudadano que se informe' y lo bordas, Alberto", ha escrito el exalcalde de Valladolid.

Con estas palabras, Puente sugiere que los españolas que votan al PP están desinformados y viven al margen de la realidad política de su país. No es la primera vez que el ministro hace mención a esta cuestión.

Tampoco es la primera vez que Feijóo carga contra TVE por considerarlo un medio público al servicio del Gobierno. Así lo hizo cuando en 2023 Silvia Intxaurrondo desmintió al líder del PP en directo durante una entrevista en La Hora de La 1.