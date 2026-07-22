Di adiós a las cucarachas con este sencillo truco: las espanta de forma natural
Eso sí no suelen ser una solución definitiva si ya existe una infestación.
Las cucarachas suelen aparecer cuando encuentran comida, agua y refugio, especialmente en épocas cálidas. Las causas más comunes son el calor, las grietas, los restos de comida o los objetos almacenados.
Existen diversos trucos para mantenerlas alejadas. Por ejemplo, algunas plantas y aromas pueden ayudar a ahuyentar a las cucarachas, aunque no suelen ser una solución definitiva si ya existe una infestación. Las más conocidas son:
- Lavanda: su olor intenso resulta desagradable para las cucarachas.
- Menta (hierbabuena o menta piperita): especialmente eficaz en forma de aceite esencial.
- Laurel: colocar hojas secas en armarios, despensas o rincones puede ayudar a mantenerlas alejadas.
- Citronela: conocida por repeler insectos gracias a su aroma cítrico.
- Romero: desprende un olor que puede disuadir a estos insectos.
- Eucalipto: sus aceites esenciales son utilizados como repelentes naturales.
- Catnip o hierba gatera: contiene nepetalactona, una sustancia que también puede repeler cucarachas.
Cómo utilizarlas
- Coloca macetas cerca de ventanas, puertas o terrazas.
- Distribuye hojas secas de laurel en cajones, despensas y detrás de electrodomésticos.
- Usa unas gotas de aceite esencial de menta, lavanda o eucalipto diluidas en agua para pulverizar zócalos y rincones.
Importante
Las plantas ayudan principalmente como medida preventiva. Para evitar las cucarachas también es fundamental:
- Mantener la cocina limpia y sin restos de comida.
- Guardar los alimentos en recipientes herméticos.
- Eliminar fuentes de agua (goteos, humedad).
- Sellar grietas y rendijas por donde puedan entrar.
El laurel y la menta suelen considerarse las opciones naturales más populares y fáciles de usar en casa.
Señales de infestación:
Las señales más frecuentes de una infestación de cucarachas son:
- Ver cucarachas con frecuencia, especialmente durante el día. Como suelen ser nocturnas, si salen de día puede indicar que hay muchas escondidas.
- Excrementos: parecen pequeños puntos negros o restos similares al café molido o la pimienta.
- Ootecas (cápsulas de huevos): unas cápsulas marrones que pueden encontrarse detrás de muebles, electrodomésticos o en grietas.
- Olor desagradable y persistente: una infestación importante puede producir un olor fuerte, húmedo o rancio.
- Manchas o marcas: algunas especies dejan rastros oscuros en paredes, esquinas o zonas de paso.
- Restos de muda: las cucarachas desprenden su exoesqueleto al crecer, por lo que puedes encontrar pequeñas "pieles" vacías.