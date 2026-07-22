Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Di adiós a las cucarachas con este sencillo truco: las espanta de forma natural
Animales
Animales

Di adiós a las cucarachas con este sencillo truco: las espanta de forma natural

Eso sí no suelen ser una solución definitiva si ya existe una infestación.

Redacción HuffPost
Redacción HuffPost
plaga de cucarachas
Las cucarachas van a ser una amenaza todo el añoGetty Images

Las cucarachas suelen aparecer cuando encuentran comida, agua y refugio, especialmente en épocas cálidas. Las causas más comunes son el calor, las grietas, los restos de comida o los objetos almacenados. 

Existen diversos trucos para mantenerlas alejadas. Por ejemplo, algunas plantas y aromas pueden ayudar a ahuyentar a las cucarachas, aunque no suelen ser una solución definitiva si ya existe una infestación. Las más conocidas son:

  • Lavanda: su olor intenso resulta desagradable para las cucarachas.
  • Menta (hierbabuena o menta piperita): especialmente eficaz en forma de aceite esencial.
  • Laurel: colocar hojas secas en armarios, despensas o rincones puede ayudar a mantenerlas alejadas.
  • Citronela: conocida por repeler insectos gracias a su aroma cítrico.
  • Romero: desprende un olor que puede disuadir a estos insectos.
  • Eucalipto: sus aceites esenciales son utilizados como repelentes naturales.
  • Catnip o hierba gatera: contiene nepetalactona, una sustancia que también puede repeler cucarachas.

Cómo utilizarlas

  • Coloca macetas cerca de ventanas, puertas o terrazas.
  • Distribuye hojas secas de laurel en cajones, despensas y detrás de electrodomésticos.
  • Usa unas gotas de aceite esencial de menta, lavanda o eucalipto diluidas en agua para pulverizar zócalos y rincones.

Importante

Las plantas ayudan principalmente como medida preventiva. Para evitar las cucarachas también es fundamental:

  • Mantener la cocina limpia y sin restos de comida.
  • Guardar los alimentos en recipientes herméticos.
  • Eliminar fuentes de agua (goteos, humedad).
  • Sellar grietas y rendijas por donde puedan entrar.

El laurel y la menta suelen considerarse las opciones naturales más populares y fáciles de usar en casa.

Señales de infestación:

Las señales más frecuentes de una infestación de cucarachas son:

  • Ver cucarachas con frecuencia, especialmente durante el día. Como suelen ser nocturnas, si salen de día puede indicar que hay muchas escondidas.
  • Excrementos: parecen pequeños puntos negros o restos similares al café molido o la pimienta.
  • Ootecas (cápsulas de huevos): unas cápsulas marrones que pueden encontrarse detrás de muebles, electrodomésticos o en grietas.
  • Olor desagradable y persistente: una infestación importante puede producir un olor fuerte, húmedo o rancio.
  • Manchas o marcas: algunas especies dejan rastros oscuros en paredes, esquinas o zonas de paso. 
  • Restos de muda: las cucarachas desprenden su exoesqueleto al crecer, por lo que puedes encontrar pequeñas "pieles" vacías.
Redacción HuffPost
Redacción HuffPost
EL HUFFPOST PARA PULEVA
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos