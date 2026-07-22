Di adiós a las cucarachas con este sencillo truco: las espanta de forma natural

Las cucarachas van a ser una amenaza todo el año

Las cucarachas suelen aparecer cuando encuentran comida, agua y refugio, especialmente en épocas cálidas. Las causas más comunes son el calor, las grietas, los restos de comida o los objetos almacenados.

Existen diversos trucos para mantenerlas alejadas. Por ejemplo, algunas plantas y aromas pueden ayudar a ahuyentar a las cucarachas, aunque no suelen ser una solución definitiva si ya existe una infestación. Las más conocidas son:

Lavanda : su olor intenso resulta desagradable para las cucarachas.

: su olor intenso resulta desagradable para las cucarachas. Menta (hierbabuena o menta piperita): especialmente eficaz en forma de aceite esencial.

(hierbabuena o menta piperita): especialmente eficaz en forma de aceite esencial. Laurel : colocar hojas secas en armarios, despensas o rincones puede ayudar a mantenerlas alejadas.

: colocar hojas secas en armarios, despensas o rincones puede ayudar a mantenerlas alejadas. Citronela : conocida por repeler insectos gracias a su aroma cítrico.

: conocida por repeler insectos gracias a su aroma cítrico. Romero : desprende un olor que puede disuadir a estos insectos.

: desprende un olor que puede disuadir a estos insectos. Eucalipto : sus aceites esenciales son utilizados como repelentes naturales.

: sus aceites esenciales son utilizados como repelentes naturales. Catnip o hierba gatera: contiene nepetalactona, una sustancia que también puede repeler cucarachas.

Cómo utilizarlas

Coloca macetas cerca de ventanas, puertas o terrazas.

Distribuye hojas secas de laurel en cajones, despensas y detrás de electrodomésticos.

Usa unas gotas de aceite esencial de menta, lavanda o eucalipto diluidas en agua para pulverizar zócalos y rincones.

Importante

Las plantas ayudan principalmente como medida preventiva. Para evitar las cucarachas también es fundamental:

Mantener la cocina limpia y sin restos de comida.

Guardar los alimentos en recipientes herméticos.

Eliminar fuentes de agua (goteos, humedad).

Sellar grietas y rendijas por donde puedan entrar.

El laurel y la menta suelen considerarse las opciones naturales más populares y fáciles de usar en casa.

Señales de infestación:



Las señales más frecuentes de una infestación de cucarachas son:

Ver cucarachas con frecuencia, especialmente durante el día. Como suelen ser nocturnas, si salen de día puede indicar que hay muchas escondidas.

Como suelen ser nocturnas, si salen de día puede indicar que hay muchas escondidas. Excrementos : parecen pequeños puntos negros o restos similares al café molido o la pimienta.

: parecen pequeños puntos negros o restos similares al café molido o la pimienta. Ootecas (cápsulas de huevos): unas cápsulas marrones que pueden encontrarse detrás de muebles, electrodomésticos o en grietas.

unas cápsulas marrones que pueden encontrarse detrás de muebles, electrodomésticos o en grietas. Olor desagradable y persistente: una infestación importante puede producir un olor fuerte, húmedo o rancio.

una infestación importante puede producir un olor fuerte, húmedo o rancio. Manchas o marcas: algunas especies dejan rastros oscuros en paredes, esquinas o zonas de paso.

algunas especies dejan rastros oscuros en paredes, esquinas o zonas de paso. Restos de muda: las cucarachas desprenden su exoesqueleto al crecer, por lo que puedes encontrar pequeñas "pieles" vacías.