Este mensaje de Luis Enrique a los padres hace temblar Twitter: se ha visto 500.000 veces

“Para los padres, creo que es muy importante dejar a tu hijo que disfrute, no meterse ni en la tarea del entrenador ni en agobiar al niño, que si marca goles que si no marca goles. ¡Que disfrute!”, ha exclamado.

Y añade: “Valores dentro de un equipo de fútbol los va a coger, valores de la vida, aprender a ganar, aprender a perder, la frustración, gestionar las alegrías con tus compañeros, gestionar las tristezas de tus compañeros, ver que no eres el centro del mundo, que el universo no funciona solo pensando en tu ombligo, muchas cosas muy bonitas”.

“Los padres, en vez de estar grabando allí al niño y no sé qué... olvídate de tu hijo, déjale disfrutar. Al acabar no hay que preguntarle cómo has quedado. ¡No! ¿Qué más da el resultado? ¿Te lo has pasado bien? ¿Has dado todo? ?Has dado tu máximo esfuerzo? Ya está, hoy sale bien, mañana sale mal”, termina.