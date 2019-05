Europa no caerá dos veces en el mismo agujero

En febrero de 1942, pocos meses antes de que la victoria rusa en la batalla de Stalingrado cambiara el curso de la Segunda Guerra Mundial, el famoso escritor y activista austriaco Stefan Zweig se suicidó junto a su mujer en Brasil. No pudieron soportar la idea de un planeta invadido por el nazismo, en un momento en que el ejército del Tercer Reich parecía avanzar como una apisonadora imbatible.

Hoy, setenta y siete años más tarde, yo me pregunto si muchos de los que que van a votar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo son conscientes de la situación en la que se encontraba nuestro continente en ese momento, a punto de sucumbir ante uno de los regímenes más inhumanos que han existido en la historia del mundo, y de lo rápidamente que puede degradarse una sociedad si se dan las condiciones necesarias. Al inicio de la década de los 30 nadie podía imaginar que alguien llegaría al poder para intentar aniquilar Europa manipulando la pobreza y la desesperación de millones de alemanes que se abrazaron al gobierno nacionalsocialista de Hitler como quien se abraza a un madero en medio del mar. Un simple dato que muestra el clima social que se vivía: en 1932, tres años después de la Gran Recesión y poco antes de la llegada del partido nazi al poder en Alemania, la tasa de desempleo en este país superaba el 40% y el país sucumbía ante una inflación galopante.

La historia es como una espiral: avanza pero tiene patrones que tienden a repetirse. Hoy, en Europa, nos encontramos en un contexto político y social que, salvando todas las distancias, tiene cierta relación con la situación anterior al advenimiento del fascismo y el nazismo. Ha transcurrido una década desde que en 2008 la crisis financiera expulsara a la pobreza a millones de personas que no han visto mejorar sustancialmente sus condiciones de vida desde entonces. Uno de cada cinco europeos se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Más de un tercio de la población entre 18 y 34 años no puede emanciparse del hogar de sus padres por falta de recursos para pagar un alquiler. El desempleo juvenil dobla el desempleo general, y éste no ha dejado de aumentar desde 2008. Mientras tanto, asistimos a la eclosión de movimientos y partidos políticos que, sobre la base de una xenofobia apenas disimulada, demonizan a determinados grupos (refugiados, inmigrantes, musulmanes, mujeres, personas LGBTI, defensores de derechos humanos, etcétera) haciéndoles responsables de todas nuestras desdichas, con la intención de laminar los avances en derechos humanos pero prometiendo, eso sí, el Paraíso a las clases oprimidas. Este movimiento va tomando cuerpo en diferentes países con diferente intensidad: Francia, Austria, Alemania, Polonia, Hungría, Italia, Eslovaquia, Finlandia, Dinamarca, Gran Bretaña, Holanda, España...