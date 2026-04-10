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Irán promete "no olvidar nunca "las "valiosas posturas de España" contra la guerra
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Irán promete "no olvidar nunca "las "valiosas posturas de España" contra la guerra

El ministro de Exteriores del régimen iraní, Abbas Araqchi, transmite el "reconocimiento" de su país a José Manuel Albares tras las últimas críticas del Gobierno español a Israel.

Miguel Fernández Molina
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El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi
El ministro de Exteriores iraní, Abbas AraqchiAnadolu via Getty Images

Irán "no olvidará nunca" el papel de España contra la guerra. Así se lo ha transmitido el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, a su homólogo español, José Manuel Albares. Su conversación, franca y correcta, llegó tras la última crítica lanzada por Pedro Sánchez contra Israel y directamente contra Netanyahu por el devastador ataque a Líbano en las primeras horas del alto el fuego en Irán.

Como recoge la agencia iraní Tasnim, la llamada entre ambos responsables de Exteriores se desarrolló en un tono de agradecimiento desde Teherán a Moncloa por la postura "honorable y de principios" del Gobierno español ante la ofensiva estadounidense-israelí. 

"Las valiosas posturas de España en defensa del derecho internacional y los valores humanos han sido reconocidas y elogiadas por la nación iraní y la comunidad internacional, y nunca serán olvidadas", apuntó el peso pesado de Teherán. 

Para Araqchi es responsabilidad de todos los países condenar los "crímenes de guerra" que Irán achaca a EEUU y a Israel, exigir responsabilidades y finalmente tomar algún tipo de represalia internacional contra ellos

El relato de Irán, transmitido por Abbas Araqchi a José Manuel Albares, insiste en la "responsabilidad" del país asiático en la aceptación del alto el fuego y carga el peso de la duda sobre Washington. A Trump le pone deberes, conseguir "detener la incitación a la violencia del régimen sionista en el Líbano".

Sobre el Líbano escribió poco antes Pedro Sánchez un mensaje en X donde reclamaba la incorporación de este país al terreno de aplicación del alto el fuego para evitar nuevos ataques israelíes tras la matanza del miércoles 8.

. Al respecto de la última ofensiva masiva decretada por Benjamin Netanyahu, Sánchez acuso al mandatario hebreo de que "su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable" y llamó a tomar medidas contra él y su Ejecutivo.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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