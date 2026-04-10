Irán promete "no olvidar nunca "las "valiosas posturas de España" contra la guerra

Irán "no olvidará nunca" el papel de España contra la guerra. Así se lo ha transmitido el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, a su homólogo español, José Manuel Albares. Su conversación, franca y correcta, llegó tras la última crítica lanzada por Pedro Sánchez contra Israel y directamente contra Netanyahu por el devastador ataque a Líbano en las primeras horas del alto el fuego en Irán.

Como recoge la agencia iraní Tasnim, la llamada entre ambos responsables de Exteriores se desarrolló en un tono de agradecimiento desde Teherán a Moncloa por la postura "honorable y de principios" del Gobierno español ante la ofensiva estadounidense-israelí.

"Las valiosas posturas de España en defensa del derecho internacional y los valores humanos han sido reconocidas y elogiadas por la nación iraní y la comunidad internacional, y nunca serán olvidadas", apuntó el peso pesado de Teherán.

Para Araqchi es responsabilidad de todos los países condenar los "crímenes de guerra" que Irán achaca a EEUU y a Israel, exigir responsabilidades y finalmente tomar algún tipo de represalia internacional contra ellos.

El relato de Irán, transmitido por Abbas Araqchi a José Manuel Albares, insiste en la "responsabilidad" del país asiático en la aceptación del alto el fuego y carga el peso de la duda sobre Washington. A Trump le pone deberes, conseguir "detener la incitación a la violencia del régimen sionista en el Líbano".

Sobre el Líbano escribió poco antes Pedro Sánchez un mensaje en X donde reclamaba la incorporación de este país al terreno de aplicación del alto el fuego para evitar nuevos ataques israelíes tras la matanza del miércoles 8.

. Al respecto de la última ofensiva masiva decretada por Benjamin Netanyahu, Sánchez acuso al mandatario hebreo de que "su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable" y llamó a tomar medidas contra él y su Ejecutivo.