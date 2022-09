La senadora Eva Granados sube al atril, mira al escaño de Feijóo y le deja en evidencia desde el primer segundo

“Lamento que el señor Feijóo se ha vuelto a ausentar. Esta claro que no aguanta ni un debate alguien que quiere ser la alternativa y que es incapaz de estar sentado en su escaño durante un debate”, ha comentado la senadora catalana.

Y no solo eso, porque Granados ha criticado que es “una falta de respeto” porque se han escuchado “todas y cada una de las intervenciones de los grupos”.

“Estoy segura que el señor feijoo no va a volver a pedir otro debate”

Ese no ha sido el único reproche de Granados que también ha comentado que “el miedo y la tierra quemada no hacen alternativas en este país”. “Deje de insultos y póngase a trabajar. El presidente les ha ofrecido 11 pactos y todavía estamos esperando. No es útil para los españoles”, ha criticado a un Feijóo ausente.