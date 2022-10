Qué es la fatiga por compasión y cómo puedes saber si la sufres

Cuando uno se expone repetidamente a un trauma y se encuentra en un estado constante de lucha o huida, es normal sufrir agotamiento y fatiga, asegura Stern. Al principio, la fatiga por compasión puede parecer una montaña rusa, con momentos de gran tensión o de agotamiento.

Con el tiempo, el agotamiento se impone. “Con el tiempo, te darás cuenta de que los ‘momentos de tensión’ se van diluyendo hasta que al final solo queda el agotamiento y la fatiga”, explica Stern.

Suele ser más común en las personas que sienten que han perdido el poder de decisión sobre lo que ocurre en su vida. “Cuanto más sientan que no tienen forma de arreglar el problema y que simplemente el problema no tiene solución, es más probable que empiecen a sentirse fatigados por ello, porque no sienten que haya una forma de cambiar las cosas”, expone Fisher.