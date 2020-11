Fernando Simón habla más claro que nunca sobre la gestión de Ayuso: sí, lo ha dicho

Fernando Simón ha comparecido como cada jueves ante los medios de comunicación para dar a conocer la situación de la pandemia en España y en el resto del mundo.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha afirmado que, en estos momentos, el país tiene una incidencia de 325 casos por cada 100.000 habitantes y ha asegurado que “la evolución es favorable pero que la situación no es, todavía, para nada tranquila”.

Ya en la ronda de preguntas, una periodista le ha preguntado al epidemiólogo por las palabras del vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que aseguró hace unos días que “alguien debe plantearse pedir disculpas a Madrid por alguna declaración” tras la significativa bajada que se ha producido en la incidencia del virus en la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso. Madrid ha pasado de ser la que más incidencia acumulada tenía a ser la tercera que menos.

Y Simón no ha podido ser más claro. “Madrid está descendiendo su incidencia, igual que Cataluña, igual que Aragón, igual que Navarra. Las comunidades están aplicando mecanismos no muy diferentes de gestión y yo creo que hay que felicitar a la Comunidad de Madrid, igual que a todas las que están logrando descender, que son ahora mismo todas, por conseguir una evolución favorable”.

El experto ha hablado también de los datos de Madrid de todo el jaleo que se armó con si los datos de la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso eran o no fiables.

“En cuanto si se ha criticado o no o si se ha dudado de los datos. Yo creo que, no sé a quién se refiere, nosotros hemos dado los datos que nos ha dado la Comunidad de Madrid y siempre que se han pedido se han dado esos, no se han dado otros. Lo que tengo que hacer es felicitarles y les felicito por el desarrollo de la evolución de la epidemia en Madrid”, ha sentenciado.