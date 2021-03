Fernando Simón responde a Victoria Abril fiel 100% a su estilo: su última frase es la clave

Fernando Simón ha respondido, muy a su estilo, a la actriz Victoria Abril y a otros famosos que, como ella, han abrazo el discurso negacionista.

Preguntado por el asunto en la rueda de prensa de este lunes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad ha empezado subrayando que, en su opinión, no se debe “juzgar a nadie”.

“Las personas que tienen mucha visibilidad tienen la libertad de expresarse como consideren y de decir lo que crean que es justo decir”, ha repetido el epidemiólogo antes, eso sí, de subrayar que “hemos tenido muchos miles de fallecidos, tres millones y picos de casos, las ucis atestadas, y hemos tenido el sistema sanitario contra las cuerdas”. “No hay duda”, ha destacado.

Por eso, Simón ha afirmado que las personas que, como él, tienen visibilidad deben ser “prudentes” con sus declaraciones. “Pero cuando tenemos mucha presión mediática, a veces decimos cosas que no pensamos, no queremos decir o decimos como una gracia y luego nos arrepentimos”, ha reconocido.

Con todo, Simón ha despacho el asunto con su frase final: “Desde luego ayudar no ayuda”.

Victoria Abril lleva días propagando un discurso negacionista y afirmando que, en un momento dado de los distintos confinamientos, apagó el televisor y encendió “el internet” con el fin de no ver “la propaganda gubernamental” e informarse “en foros científicos”.

En base a lo que ha visto en internet, Abril se atreve a asegurar que “los daños colaterales” de la pandemia “van a ser mayores respecto a las muertes” y niega, sin aportar ningún dato científico, que “no es verdad” que la vacunación sirva para combatir las distintas variantes del coronavirus.

“La vacunación, no sabemos nada de la vacunación”, dice Abril, “porque esto no son vacunas, son terapias genéticas que nunca se han hecho, que no se han probado, que no se han testado ni siquiera en ratoncitos”.