Fernando Simón ha querido aclarar este lunes unas declaraciones que realizó la semana pasada y en las que, comparando la manifestaciones del 8-M con la semana santa, afirmó: “No es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos transportado por muchas personas que estar en una manifestación de 500 personas donde se puede esparcir la gente y mantener las distancias”.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha admitido que, tras esa rueda de prensa, llegó a su casa, vio en el Telediario esas declaraciones suyas y se sorprendió porque no se había explicado bien.

“Me quedé pensativo porque debí de expresarme muy mal porque lo que escuché no tenía que ver con el mensaje que quería dar”, ha empezado admitiendo antes de hacer recapitulación de la situación que vivía España hace justo un año.

“Se notificaban los casos por fecha de notificación, no de diagnóstico, como ahora. Hace un año, utilizando esos datos, nos estaban notificando entre 50 y 100 casos en un día, que correspondían a muchos días previos. La incidencia era entre 0,5 u 0,7 por 100.000 habitantes, había 10 personas ingresadas en UCI por coronavirus en toda España”, ha destacado.

Ante eso, Simón ha contrapuesto los datos de ahora: “Hoy por fecha de notificación hay 5.256, con fecha de diagnóstico de ayer 1.159 y la incidencia es de 175,6 casos. Estamos con una cantidad de personas en UCI cerca a los 3.000 y de ocupación de ucis similar a el pico de la segunda ola a finales de noviembre”.

Simón ha señalado que “estamos en una situación que no es comparable pero todavía no es en absoluto buena”. “Con mis palabras trataba de desmarcarme de hitos concretos que nos permitan relajar la situación de control. No es una cuestión de si hay una manifestación, semana santa, festividad, de si se puede hacer o no”, ha reiterado.

“Las cosas se pueden hacer cuando la situación es la correcta y las distancias se deben mantener siempre y hay que evitar todas las situaciones que no permitan garantizar esas condiciones de seguridad”, ha continuado Simón, que ha deseado haberse expresado bien ahora.

“No en todas las situaciones se pueden respetar igual las medidas de control. Da igual que nos permitan hacer o no una manifestación, da igual que abran un bar y otro, las medidas de control se deben mantener siempre hasta que acabemos con este virus”, ha repetido el epidemiólogo.

“Quería aclararlo porque no me suelo ver en la televisión, pero ese día me vi y me llamó la atención lo mal que me había expresado”, ha concluido.