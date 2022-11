Un día después de colgar las botas, el ex central del Barça se ha encontrado con Ibai Llanos en su canal de Twitch en la que ha sido la primera entrevista de Piqué tras el anuncio inesperado de su retirada . Una conversación en la que además de hablar de la razón real de su expulsión en Pamplona, cuando decidió retirarse o de una posible convocatoria de Luis Enrique para el mundial de Catar 2022 , incluso de cosas que el ex del Barcelona cambiaría del fútbol.

No es por nada pero yo tengo años pensando lo mismos hahahhahahahahah . No cada minuto pero que los equipos eventualmente queden 7 vs 7 . Algo así . Lo haría más llamativo , más que todo por los espacios en la cancha

La verdadera razón de su retirada

“En los partidos que no jugué contra el Valladolid y el Elche y al acabar el partido tuve que entrenar me sentí desubicado. Alguna vez me planteé llegar al vestuario y decir que lo dejaba. Pero con las lesiones en mi posición no podía dejar plantado al equipo. En cambio, ahora con el parón sé que los lesionados volverán después del Mundial y consideré que era un buen momento”, desveló Piqué en una entrevista con el creador de contenidos Ibai Llanos.