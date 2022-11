Graba un vídeo con lo que están haciendo sus vecinos y se convierte en viral por lo que dice en él

Con la calle prácticamente anegada, un grupo de al menos cuatro personas trataba de retirar el agua, pese a que con la intensidad de la inundación no parecía que sirviera para mucho y el protagonista no dudó en sacar su cámara y comentarlo.

El hombre no daba crédito a lo que estaban haciendo. ”¡Pero qué hacen! Dale, dale, que ya casi tienes vacía la avenida. Es una cosa de esa de estúpidos. Ahí están, con la escoba... Cómo no hay agua”, explicó.

“Madre mía. Ahora el otro con el recogedor. ¿Esto es verdad, no? Ya se va notando. Si no fuese por esta gente. Pero qué coño se creen que están haciendo, que alguien me lo explique”, aseguró incrédulo.