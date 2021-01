Helena Resano no da crédito y logra repercusión en Twitter con este mensaje sobre Cifuentes

Helena Resano, presentadora de los informativos de laSexta, ha publicado un tuit sobre el juicio de Cristina Cifuentes que está logrando una amplia difusión en la red social del pájaro azul.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid comparece estos días en la Audiencia Provincial de Madrid por el caso de su máster.

La expolítica del PP ha relatado ante la Justicia que no conserva ninguno de sus trabajos del máster que cursó en 2012 en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). Además, Cifuentes ha relatado que no defendió el trabajo final (TFM) —del que no ha encontrado la copia—ante un tribunal, sino que simplemente lo entregó en un acto informa y ha responsabilizado a la Universidad de la supuesta falsificación del acta del TFM.

Sobre esta declaración ha hablado en Twitter la periodista de laSexta. “Quienes han/hemos hecho un máster oficial, han/hemos tenido que preparar un TFM y defenderlo ante un tribunal no damos crédito con lo que está diciendo Cifuentes ante el juez. Meses de trabajo que no se olvidan, nervios, quiénes estaban en el tribunal, qué dijimos y nos dijeron...”, ha relatado Resano.

Varios usuarios han respondido a la periodista. “Hasta los apuntes de inicio del TFM tengo guardados, fueron muchos meses de trabajo”, le ha dicho un tuitero. “Es que son muchos meses de trabajo, efectivamente”, ha contestado ella.

Otro aseguraba también que “por no hablar que lo imprimes, lo encuadernas y lo pones en la librería”. “Efectivamente, tienes que entregarlo impreso en un formato muy determinado, encuadernado con tapas duras...”, ha señalado Resano.

Un tuit que ha logrado una importante repercusión en Twitter con más de 700 compartidos en pocas horas y más de 2.200 me gusta.